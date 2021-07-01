Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldıran Eray Çakın’a 6 yıl hapis istemi
İstanbul, Şişli'de bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya saldıran ve tutuklanan Eray Çakın hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli Eray Çakın, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
İddiaya göre, 6 Haziran'da bir parkta arkadaşıyla oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya şüpheli Eray Çakın başörtüsünü kastederek "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz" dedi.
Akkaya da "Rahatsız oluyorsan sen gidip başka bir yerde oturabilirsin" diye cevap verdi. Bunun üzerine şüpheli Eray Çakın'ın elindeki termosla Akkaya yüzüne vurdu. Neşe Nur Akkaya'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli Eray Çakın, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'nın ifadesine başvuruldu.
Akkaya'nın ifadesinin alınması sonrasında savcılık, Eray Çakın hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından da ek ifadesinin alınmasına karar verdi.
Savcılıkça ifadesi alınan Eray Çakın'ın tutuklanması talep edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Çakın, tutuklandı.
DAVA AÇILDI
Soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli Çakın hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "Silahla kasten yaralama" suçundan da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle olmak üzere toplam 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianam iddianame düzenledi. Şüpheli Çakın, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün yasak var mı? 1 Temmuz Perşembe bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar bitti mi?
- Lisans adayları heyecanla bekliyor! 2021 DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav tarihi ne zaman?
- KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2021 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Şartlar...
- Sinemalar açıldı mı? 1 Temmuz bugün sinema salonları açık mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de sinema başladı mı?
- Son dakika: Tosuncuk yakalandı mı, teslim oldu mu? Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?
- İl il OGM kura sonuçları sorgulama: 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Maske yasağı kalktı mı? 1 Temmuz itibarıyla maske takma zorunluluğu bitti mi? Son açıklamalar...
- 3. doz aşı ne zaman? Kimler 3. doz aşı olacak? Sinovac veBioNTech aşı randevusu alma! 50 yaş ve üzeri...
- Hayranları merakla bekliyor... Elite 5. sezon ne zaman başlayacak? Elite 5. sezon gelecek mi, olacak mı?
- YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? YKS sonuçları bu ay açıklanır mı? TYT - AYT sonuçları...
- Yasak bugün bitti mi? 1 Temmuz yarın yasak var mı, yok mu? İçişleri Bakanlığı genelgesi...
- Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...