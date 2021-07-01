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Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldıran Eray Çakın’a 6 yıl hapis istemi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
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Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldıran Eray Çakın’a 6 yıl hapis istemi

İstanbul, Şişli'de bir parkta akademisyen Neşe Nur Akkaya saldıran ve tutuklanan Eray Çakın hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli Eray Çakın, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İddiaya göre, 6 Haziran'da bir parkta arkadaşıyla oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya şüpheli Eray Çakın başörtüsünü kastederek "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz" dedi.

Akkaya da "Rahatsız oluyorsan sen gidip başka bir yerde oturabilirsin" diye cevap verdi. Bunun üzerine şüpheli Eray Çakın'ın elindeki termosla Akkaya yüzüne vurdu. Neşe Nur Akkaya'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli Eray Çakın, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'nın ifadesine başvuruldu.

Akkaya'nın ifadesinin alınması sonrasında savcılık, Eray Çakın hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından da ek ifadesinin alınmasına karar verdi.

Savcılıkça ifadesi alınan Eray Çakın'ın tutuklanması talep edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Çakın, tutuklandı.

DAVA AÇILDI

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli Çakın hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "Silahla kasten yaralama" suçundan da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle olmak üzere toplam 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianam iddianame düzenledi. Şüpheli Çakın, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Neşe Nur Akkaya'nın ifadesi ortaya çıktı! NEŞE NUR AKKAYA'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!
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