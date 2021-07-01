'Elmalı Davası' sonrası AK Parti harekete geçti! 4'ncü Yargı Paketiyle çocuk tacizcilerine asla izin verilmeyecek

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)katalog suçlardan tutuklama için "kuvvetli şüphe" olması koşulu aranıyor. Ancak 4'ncü yargı paketinde kamuoyunda tartışmalara neden olan tutuklama kararlarının önüne geçilmesi için bir düzenleme yapıldı. Maddeye kuvvetli şüphenin yanı sıra "somut delil" aranması koşulu da eklendi. Tutuklama olması için " kuvvetli şüphe ve somut delil" aranacağı için sıkıntılı tutuklamalar da ortadan kalkacaktı.