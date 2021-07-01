'Elmalı Davası' sonrası AK Parti harekete geçti! 4'ncü Yargı Paketiyle çocuk tacizcilerine asla izin verilmeyecek
Türkiye’yi derinden sarsan Elmalı davası, AK Parti’yi harekete geçirdi. 2 çocuğu istismar eden anne ve üvey babanın tahliye kararının şok etkisi yaratmasının ardından Meclis'te görüşülecek 4'ncü yargı paketine Elmalı Davası ayarı yapılması için adım atıldı. Tutuklama için gereken "somut delil" kriterinin paketten çıkartılması düşünülüyor.
Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)katalog suçlardan tutuklama için "kuvvetli şüphe" olması koşulu aranıyor. Ancak 4'ncü yargı paketinde kamuoyunda tartışmalara neden olan tutuklama kararlarının önüne geçilmesi için bir düzenleme yapıldı. Maddeye kuvvetli şüphenin yanı sıra "somut delil" aranması koşulu da eklendi. Tutuklama olması için " kuvvetli şüphe ve somut delil" aranacağı için sıkıntılı tutuklamalar da ortadan kalkacaktı.
TARTIŞMALARA SON VERSİN DİYE YAPILDI AMA...
Sıkıntıların ve tartışmalı kararların ortadan kalması amacıyla yapılan bu düzenleme Elmalı Davası ile birlikte başka bir tartışmaya kapı araladı. Böyle bir düzenleme yapıldığında katalog suçlar arasında sıralandığından çocuklara yönelik cinsel istismarının yanı sıra cinsel saldırı suçları için de "somut delil" aranması zorunlu olacak.
Somut delil bulunmasının çok zor olduğu çocukların suçlarında tutuklamanın neredeyse mümkün hale gelmeyeceği hukukçular ve STK'lar tarafından gündeme taşındı. Aynı zamanda somut delil kriterinin cinsel saldırıya uğrayan kadınlar açısından da sıkıntı yaratacağı, "kadının bayanı esastır" kriterini ortadan kaldırıp bu tür durumlarda da tutuklamanın çok mümkün olamayacağı belirtildi.
AK PARTİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Elmalı Davası'nda yaşanan gelişmeler sert tepki gösteren AK Parti 4'üncü yargı paketini de mercek altına aldı ve bir çalışma başlattı. Teklifin bu hafta Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyordu. Yapılacak çalışma nedeniyle görüşmeler haftaya bırakıldı.
İKİ ALTERNATİF
AK Parti'de yapılan değerlendirmelerde "Hem kuvvetli şüphe hem de somut delil aranması da sıkıntılı. Biri varsa diğerine gerek yok. Maddenin yazılışı da biraz sıkıntılı olmuş" değerlendirmesi yapıldı.
Yapılan çalışma kapsamında iki seçenek bulunuyor. Ya "düzenleme mevcut CMK'daki şekli ile korunacak ya da somut delil çocuk suçları ve cinsel istismar suçlularının tutuklanmasını engellemeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Düzenlemeye ilişkin önümüzdeki günlerde karar verilmesi ve ona göre meclis tatile girmeden çıkartılması hedefleniyor.
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