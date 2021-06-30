Son dakika | Elmalı davasında şoke eden gerçek! Herkesin merak ettiği mektubun aslı ne? İşte yanıtı



OLAY ÇANAKKALE'DE OLDU

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde geçtiğimiz Temmuz olayında meydana gelen olay, ilçe de şok etkisi yaratmıştı. İlçede yaşayan B.T. ve A.K. (45) 5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanma davasının ardından mahkeme çiftin ikiz kızları M.K. ve E.K'nin velayetini anne B.T.'ye verdi. B.T., çocuklarıyla, 3 yıl önce Göksel A. ve oğlu Umut A. ile birlikte yaşamaya başladı.