Son dakika | Elmalı davasında şoke eden gerçek! Herkesin merak ettiği mektubun aslı ne? İşte yanıtı
Son dakika haberi... Türkiye, Elmalı davasında istismarcı anne ve babaya çıkan tahliye kararını konuşurken, skandala damgasını vuran mektup olayı ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Sosyal medyada dolaşan ve çocukların yazdığı iddia edilen mektubun, dosyada olmadığı görülmüştü. İnfial yaratan mektubun olayla ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. Mektubun geçen yılın temmuz ayında Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi’nde yaşanan başka bir istismar olayına ait olduğu belirlendi.
Elmalı davası olayında cinsel istismar şüphelisi anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın serbest kalması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Cinsel istismar olayında sanıkların serbest kalması sonrası Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerine tepki yağarken, Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde yaşanan ve ikiz kız çocuklarına cinsel istismar davasında da aynı kararın çıktığı ortaya çıktı.
OLAY ÇANAKKALE'DE OLDU
Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde geçtiğimiz Temmuz olayında meydana gelen olay, ilçe de şok etkisi yaratmıştı. İlçede yaşayan B.T. ve A.K. (45) 5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanma davasının ardından mahkeme çiftin ikiz kızları M.K. ve E.K'nin velayetini anne B.T.'ye verdi. B.T., çocuklarıyla, 3 yıl önce Göksel A. ve oğlu Umut A. ile birlikte yaşamaya başladı.
BABA HEMEN HAREKETE GEÇTİ
İkiz kızların babası A.K. daha önce, Göksel A. ve oğlu Umut'un çocuklarına birçok kez cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak şikayette bulundu. Şikayetin ardından yapılan soruşturma kapsamında delil yetersizliği nedeniyle baba ve oğlu hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.
ÇOCUKLAR YAŞADIKLARINI HALALARINA MEKTUPLA ANLATTILAR
Mahkemenin verdiği karar gereği yılda bir ay çocukları yanına alan baba A.K., kızlarını İzmir'de yaşayan annesi S.K. ile kız kardeşi M.K'nin yanına götürdü. Çocuklar annelerinin evinde yaşadıkları cinsel istismarı önce yazarak halalarına anlattı. Hala M.K., yeğenlerinin cinsel istismar olayını anlatmasını video ile kayda aldı. İzmir'de polise giderek çocukların annesi BT. ve beraber yaşadığı Göksel A. ile oğlu Umut A. hakkında şikayette bulundu.
SERBEST KALDILAR
Soruşturma kapsamında, polis anne B.T. ile Göksel A., oğlu Umut A. ve onun arkadaşı A.B.'yi (17) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göksel A. ve oğlu Umut A. kız kardeşlere istismarda bulunduğu iddiasıyla, anne B.T ise cinsel istismara göz yumduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçtiğimiz günlerde tekrar hakim karşısına çıkan Göksel A. ve oğlu Umut A.'nın Elmalı'da olduğu gibi adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ortaya çıktı.
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