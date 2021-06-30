30 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Elmalı davasında şoke eden gerçek! Herkesin merak ettiği mektubun aslı ne? İşte yanıtı

Son dakika | Elmalı davasında şoke eden gerçek! Herkesin merak ettiği mektubun aslı ne? İşte yanıtı

Son dakika haberi... Türkiye, Elmalı davasında istismarcı anne ve babaya çıkan tahliye kararını konuşurken, skandala damgasını vuran mektup olayı ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Sosyal medyada dolaşan ve çocukların yazdığı iddia edilen mektubun, dosyada olmadığı görülmüştü. İnfial yaratan mektubun olayla ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. Mektubun geçen yılın temmuz ayında Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi’nde yaşanan başka bir istismar olayına ait olduğu belirlendi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
ABONE OL
Son dakika | Elmalı davasında şoke eden gerçek! Herkesin merak ettiği mektubun aslı ne? İşte yanıtı

Elmalı davası olayında cinsel istismar şüphelisi anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın serbest kalması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Cinsel istismar olayında sanıkların serbest kalması sonrası Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerine tepki yağarken, Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde yaşanan ve ikiz kız çocuklarına cinsel istismar davasında da aynı kararın çıktığı ortaya çıktı.


OLAY ÇANAKKALE'DE OLDU
Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde geçtiğimiz Temmuz olayında meydana gelen olay, ilçe de şok etkisi yaratmıştı. İlçede yaşayan B.T. ve A.K. (45) 5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Boşanma davasının ardından mahkeme çiftin ikiz kızları M.K. ve E.K'nin velayetini anne B.T.'ye verdi. B.T., çocuklarıyla, 3 yıl önce Göksel A. ve oğlu Umut A. ile birlikte yaşamaya başladı.

BABA HEMEN HAREKETE GEÇTİ
İkiz kızların babası A.K. daha önce, Göksel A. ve oğlu Umut'un çocuklarına birçok kez cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak şikayette bulundu. Şikayetin ardından yapılan soruşturma kapsamında delil yetersizliği nedeniyle baba ve oğlu hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.

ÇOCUKLAR YAŞADIKLARINI HALALARINA MEKTUPLA ANLATTILAR
Mahkemenin verdiği karar gereği yılda bir ay çocukları yanına alan baba A.K., kızlarını İzmir'de yaşayan annesi S.K. ile kız kardeşi M.K'nin yanına götürdü. Çocuklar annelerinin evinde yaşadıkları cinsel istismarı önce yazarak halalarına anlattı. Hala M.K., yeğenlerinin cinsel istismar olayını anlatmasını video ile kayda aldı. İzmir'de polise giderek çocukların annesi BT. ve beraber yaşadığı Göksel A. ile oğlu Umut A. hakkında şikayette bulundu.

SERBEST KALDILAR
Soruşturma kapsamında, polis anne B.T. ile Göksel A., oğlu Umut A. ve onun arkadaşı A.B.'yi (17) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göksel A. ve oğlu Umut A. kız kardeşlere istismarda bulunduğu iddiasıyla, anne B.T ise cinsel istismara göz yumduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde tekrar hakim karşısına çıkan Göksel A. ve oğlu Umut A.'nın Elmalı'da olduğu gibi adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ortaya çıktı.

O anne hakkında şok bilgiler! O ANNE HAKKINDA ŞOK BİLGİLER!
Elmalı'ya sessiz kalmadılar! İstismarcılarını ifşa ettiler ELMALI'YA SESSİZ KALMADILAR! İSTİSMARCILARINI İFŞA ETTİLER
Elmalı davası hakkında flaş gelişme! ELMALI DAVASI HAKKINDA FLAŞ GELİŞME!
Bakanlıktan Elmalı davası açıklaması BAKANLIKTAN ELMALI DAVASI AÇIKLAMASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA