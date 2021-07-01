İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan konuşmasını kaldıran YouTube'a tepki

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YouTube'un kaldırdığı konuşmasına yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Üzülerek belirtmek istiyorum ki Şehit Diplomatlar Sergisi'nde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi. Bu konuşma, sözüm ona nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır. İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizi nefret suçu! sayıyor.

Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın hakikat!"

Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Şehit Diplomatlar Sergisinde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi.

Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin.

Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır. pic.twitter.com/xLFLF3TChM — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 1, 2021