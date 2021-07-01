Başkan Erdoğan duyurdu! Yarın akşam saat 9'da...
GÜNDEM ahaber.com.tr
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gerçekleştirilen 'Kütüphane Söyleşileri' devam ediyor. Üçüncüsü gerçekleştirilen söyleşide Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doktora öğrencisi gençlerle buluştu. Söyleşinin yarın (02 Temmuz 2021) akşam saat 9'da Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacağı duyuruldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında;
"Kütüphane Söyleşileri'nin üçüncüsünde, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde doktora öğrencisi genç kardeşlerimle buluştuk.
Söyleşimizi yarın akşam 9'da TV ortak yayınından izleyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Gerçekleştirilen söyleşi Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesapları üzerinden yarın akşam saat 9 itibarıyla yayınlanacak.