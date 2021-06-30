CHP'li İBB'den Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında ağaç kıyımı! Sözde çevrecilerden ses yok
CHP'li İBB yönetiminin, yeşile olan düşmanlığı hız kesmeden devam ediyor. Anadolu Yakası'nda yapılan M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının inşa çalışmalarında ağaçların taşınması yerine onları tek tek iş makinesiyle katletmeyi tercih eden İBB, sert tepkiler aldı. Sözde çevrecilerin yaşanan bu drama sessiz kalması da dikkatlerden kaçmadı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tepki çeken icraatlarına bir yenisini daha ekledi. M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının inşa çalışmaları sırasında ortaya çıkan görüntüler, vatandaşın tepkisine neden oldu.
AĞAÇLARI TAŞIMAK YERİNE KIYIM YAPMAYI TERCİH ETTİLER
Bölgede bulunan ağaçlar sökülüp, taşımak yerine iş makinesi ile adeta katledildi. Ağaçların kesilerek kaldırılma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere sebep oldu.
SÖZDE ÇEVRECİLERDEN SES YOK
Tepki çeken olay, çakma çevrecilerin de maskesini düşürdü. Daha önce hükümetin çeşitli icraatlarında taşınan ağaçları bahane ederek sokaklara dökülen sözde çevreciler, söz konusu CHP'li İBB olunca ağaçların kesilmesine bile göz yumdu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama! LGS lise taban-tavan puanlar listesi açıklandı
- MEB açıkladı! LGS birincisi kim oldu? LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS kaç kişi full yaptı? 500 tam puan...
- MEB son dakika: 2021 LGS başarı sıralaması açıklandı mı? LGS YEP yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır?
- LGS okul puanları açıklandı mı? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları nedir? MEB son açıklamalar
- LGS'ye kaç kişi girdi? 2021 LGS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte MEB merkezi sınav istatistikleri
- LGS tercih kılavuzu 2021: LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise tercihleri ne zaman?
- sonuc.meb.gov.tr: LGS sonuçları sorgulama ekranı! MEB 2021 LGS sınav sonuçları nereden, nasıl görüntülenir?
- LGS sınav sonuçları 2021: LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılır?
- 92. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 92. özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?
- Maske yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
- SSK - Bağ-Kur'lu emekliler dikkat! Elinizi çabuk tutun! Borcun büyük bölümü silinecek...
- ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak? LGS ve YKS sınav görevli ücretleri hangi tarihte yatar? İşte miktarı...