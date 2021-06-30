CHP'li İBB'den Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında ağaç kıyımı! Sözde çevrecilerden ses yok

AĞAÇLARI TAŞIMAK YERİNE KIYIM YAPMAYI TERCİH ETTİLER

Bölgede bulunan ağaçlar sökülüp, taşımak yerine iş makinesi ile adeta katledildi. Ağaçların kesilerek kaldırılma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere sebep oldu.