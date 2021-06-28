Yapılan tüm başvuruları cevapsız bıraktılar! CHP'li İBB 11 haneye doğalgaz vermedi! Vatandaş isyan etti: Biz Türk vatandaşı değil miyiz?
Sultangazi’de yaşadıkları bölgedeki tüm evlere doğalgaz verilmesine rağmen kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadan doğalgaz verilmeyen 11 gecekondu sakini duruma tepki gösterdi. CHP'li İB'ye bağlı İGDAŞ'a yapılan tüm başvurularının cevapsız bırakıldığını söyleyen vatandaşlar, "Sanki bu evlerde yaşayanlar Türk vatandaşı değiller. Bize neden doğalgaz vermiyorlar? Bir açıklama yapsınlar. Evlerimizde suyumuz var, elektriklerimiz var, beyannamemizi veriyoruz, vergimizi ödüyoruz ama doğalgaza gelince vermiyorlar” diyerek isyan ettiler.
Sultangazi Habipler Mahallesi'nde bir süredir yapılan çalışmalarla bölgedeki tüm evlere doğalgaz altyapısı tamamlanırken iddialara göre 2691. Sokakta yer alan 11 gecekonduya doğalgaz altyapısı döşenmedi.
Yapılan tüm başvurularının cevapsız bırakıldığını ve sokaktaki 11 gecekondu için doğalgaz verilmediğini kaydeden bölge halkı duruma tepki gösterdi.
İGDAŞ'a tepki gösteren Mahalle sakinlerinden Azamettin Aslan, "Sokakta bulunan bütün evlere doğalgaz verildi ama bizim buradaki 11 eve verilmiyor. Herhangi bir açıklama da yapılmıyor. Sanki bu evlerde yaşayanlar Türk vatandaşı değiller. Bize neden doğalgaz vermiyorlar? Bir açıklama yapsınlar. Evlerimizde suyumuz var, elektriklerimiz var, beyannamemizi veriyoruz, vergimizi ödüyoruz ama doğalgaza gelince vermiyorlar" dedi.
Sokaktaki doğalgaz altyapısını gösteren Aslan, "Bakın doğalgazın geldiği hat burası. Komşularımıza gidiyor, aşağı sokaklara gidiyor ama bizim tarafta yok. Bize sebebini söylesinler başımızın çaresine bakalım" şeklinde konuştu.
Bir diğer mahalle sakini Saliha Aslan ise "Sokakta yaşayanlar olarak dilekçemizi verdik. Herkese doğalgaz verildi bize ise 'olmuyor' dediler ama net bir cevap vermiyorlar. Sebebini söylesinler bizde hakkımızı arayalım. Benim yanımdaki evlerde doğalgaz var ama diğer yanımdaki 4 evde yok" dedi.
"ARTIK SOBA YAKMAMAK İÇİN TAŞINACAĞIM"
Evinde oksijen makinesi kullanan hastası olduğu için soba yakmak istemediğini belirten Gülfer Aslan, "Evimde hastam var Covid-19 hastalığına yakalandı şu anda oksijen destek makinesine bağlı. Biz 30 senedir burada yaşıyoruz ve çilesini çekiyoruz. Artık sırf soba yakmamak için burayı terk edip kiraya çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Mahalle sakini Havva Aslan ise "Benim de herkes gibi huzurum olsun. Halen soba yakıyoruz kömür alması bir dert, odun alması bir dert, soba yakması bir dert. Ben rahatsızım ve istiyorum ki evimde doğalgaz olsun. Neden sokağımızda her yerde doğalgaz varken 11 evde yok. Biz de insanız doğalgazı versinler bizde kullanalım" dedi.
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