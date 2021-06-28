Yapılan tüm başvuruları cevapsız bıraktılar! CHP'li İBB 11 haneye doğalgaz vermedi! Vatandaş isyan etti: Biz Türk vatandaşı değil miyiz?

İGDAŞ'a tepki gösteren Mahalle sakinlerinden Azamettin Aslan, "Sokakta bulunan bütün evlere doğalgaz verildi ama bizim buradaki 11 eve verilmiyor. Herhangi bir açıklama da yapılmıyor. Sanki bu evlerde yaşayanlar Türk vatandaşı değiller. Bize neden doğalgaz vermiyorlar? Bir açıklama yapsınlar. Evlerimizde suyumuz var, elektriklerimiz var, beyannamemizi veriyoruz, vergimizi ödüyoruz ama doğalgaza gelince vermiyorlar" dedi.

Sokaktaki doğalgaz altyapısını gösteren Aslan, "Bakın doğalgazın geldiği hat burası. Komşularımıza gidiyor, aşağı sokaklara gidiyor ama bizim tarafta yok. Bize sebebini söylesinler başımızın çaresine bakalım" şeklinde konuştu.