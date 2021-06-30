30 Haziran 2021, Çarşamba
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Bilim Kurulu bugün toplandı! 2. ve 3. doz aşılar ne zaman olacak?

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Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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Bilim Kurulu bugün toplandı! 2. ve 3. doz aşılar ne zaman olacak?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlığında bugün bir araya geldi. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek normalleşme öncesi bir araya gelecek olan kurulda, 3. doz aşı için bugün karar günü olacak. Öte yandan masadaki önemli konulardan biri de Delta olacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Bilim Kurulu toplantısında başta koronavirüsle mücadele ve aşılamadaki son durum olmak üzere birçok konu ele alınacak.

Türkiye'de de görülen Delta varyantı ve 3. doz aşı da gündemdeki konu başlıkları arasında yer alacak.

3. DOZ AŞILAR GÖRÜŞÜLECEK

Dün TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, Bilim Kurulu'nda 3. dozun yani hatırlatma aşılarının kimlere, ne zaman ve ne şekilde uygulanacağının konuşulacağını açıkladı.

Bakan Koca, hastalığı geçirenlerde aşı süresinin 6 aydan 3 aya düşürülmesi konusunun da ele alınacağını bildirdi.

26 İLDE 224 DELTA VARYANTI VAR

Bakan Koca, Türkiye'de görülen delta varyantına ilişkin de "Delta plus yok; ama delta varyantı artıyor. Geçen hafta 16 ilde 138 varyant vardı. Bu sayı, 26 ilde 224'e çıktı, bunun 134'ü İstanbul'da" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Delta varyantına karşı alınabilecek önlemler ve son durumlar değerlendirilecek.

AŞILAMADA SON DURUM

30 Haziran itibarıyla toplam uygulana aşı sayısı 49 milyon 197 bin 686, 1. doz uygulanan kişi sayısı 34 milyon 163 bin 196, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 34 bin 490 oldu.

5 BİN 846 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 510 olarak kayıtlarda yer aldı.

Delta varyantı Türkiye'de hızla yayılıyor DELTA VARYANTI TÜRKİYE'DE HIZLA YAYILIYOR

Hatırlatma 3. doz aşı ne zaman olunacak? HATIRLATMA 3. DOZ AŞI NE ZAMAN OLUNACAK?
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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