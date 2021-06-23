CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nden 400 milyonluk rant vurgunu! İBB ekipleri pankarta müdahale etti

SABAH NE YAZMIŞTI?

SABAH'ın "Megakentin göbeğinde 400 milyonluk rant oyunu" başlığıyla yayımladığı haber, ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'plansız alan' olarak kayıtlara geçen Beşiktaş Ulus'taki 4 dönümlük arsaya, Beşiktaş Belediyesi'nden imar izni çıkmıştı.

Arazi sahiplerinin işlemler için vekalet verdiği ismin ise Beşiktaş Belediyesi İmar Komisyonu'nun CHP'li üyesi Sebahattin Öztürk olduğu öğrenilmişti. Söz konusu arsadan 50 milyon dolarlık (393 milyon 78 bin TL) rant elde edildiği ifade edilmişti.