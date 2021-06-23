CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nden 400 milyonluk rant vurgunu! İBB ekipleri pankarta müdahale etti
Son dakika haberi... Parti için taciz, tecavüz ve rüşvet iddialarıyla çalkalanan CHP, medyanın gerçek yüzlerini ifşa etmesinden rahatsız oldukları gibi konuyla asılan afişlere de tahammül göstermiyor. MHP İstanbul Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nın astığı "Rüşvetçi CHP belediyesi, iş birlikçisi İBB" yazılı afişi, Büyükşehir ekipleri tarafından söküldü. CHP'li İBB'nin bu skandal müdahalesine karşılık MHP Beşiktaş İlçe Başkanı Metin Kılıç, "Sabah partiye geldiğimizde pankartın olmadığını gördük. Kurallara riayet ederek astığımız afiş gece yarısı kaldırıldı. Biz doğru bildiğimizden şaşmayacağız. Önümüzdeki günlerde şehir meydanında daha etkili bir protesto yapacağız. "çıkışında bulundu.
Beşiktaş'ta MHP İlçe Başkanlığı tarafından parti binasına asılan pankart, krize neden oldu. SABAH'ın "400 milyon liralık rant vekaleti" başlıklı haberini afişe eden MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nın 54 metrekarelik pankartı, apar topar kaldırıldı.
MHP'YE DESTEK YAĞDI
MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı, 17 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "400 milyon liralık rant vekaleti" başlıklı haberini 54 m2'lik bir pankart haline getirmişti. MHP İlçe Başkanlığı; İstanbul'un göbeğinde 400 milyonluk ranta karışan Beşiktaş Belediyesi ve İBB meclis üyesi Sebahattin Öztürk'ü protesto amaçlı parti binasına afiş asmıştı. Sosyal medya başta olmak üzere MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'na destek yağmıştı.
PANKART VİNÇ İLE SÖKÜLDÜ
Sürece dair sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler; gece saatlerinde MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı önüne gelerek, İBB meclis üyesi Sebahattin Öztürk'ün adının karıştığı skandalı konu alan pankartı, sökmek üzere harekete geçti. Vinç ile MHP binası önüne gelen ekipler, hiçbir uyarıda bulunmadan pankartı söktü.
SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Yaşanılan süreci anlatan MHP Beşiktaş İlçe Başkanı Metin Kılıç, "Sabah partiye geldiğimizde pankartın olmadığını gördük. Kurallara riayet ederek astığımız afiş gece yarısı kaldırıldı. Belediye ekiplerince pankartımız yok edilmiş. Biz doğru bildiğimizden şaşmayacağız. Önümüzdeki günlerde şehir meydanında daha etkili bir protesto yapacağız. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.
SABAH NE YAZMIŞTI?
SABAH'ın "Megakentin göbeğinde 400 milyonluk rant oyunu" başlığıyla yayımladığı haber, ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'plansız alan' olarak kayıtlara geçen Beşiktaş Ulus'taki 4 dönümlük arsaya, Beşiktaş Belediyesi'nden imar izni çıkmıştı.
Arazi sahiplerinin işlemler için vekalet verdiği ismin ise Beşiktaş Belediyesi İmar Komisyonu'nun CHP'li üyesi Sebahattin Öztürk olduğu öğrenilmişti. Söz konusu arsadan 50 milyon dolarlık (393 milyon 78 bin TL) rant elde edildiği ifade edilmişti.
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