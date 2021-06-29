Son dakika: ByLock yazışmalarına Muhsin Yazıcıoğlu sorgusu

Yazıcıoğlu avukatı Kemal Yavuz'un, "Helikopter kırıma uğradığında ekibin sorumlularından biri olarak, enkazın başına gittiniz, kimlerle gittiniz sayar mısınız?" sorusuna Uçum, "Dosyada yer alan fotoğraflardan görebilirsiniz." cevabını verdi.

Olay günü Malatya hava üssünden arandığını ve 203 saniye görüşme gerçekleştirildiğini hatırlatan Yavuz, "Görüşmede talimat aldınız mı?" sorusuna ise sanık "Ne münasebet." yanıtını verdi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici'nin "Kırıma uğrayan helikopterin yanına gittin mi?" sorusuna ise sanık, talep edildiği için gittiklerini ancak yalnızken gitmediğini söyledi.

Olayın kaza değil suikast olduğunu ve uçakların helikopteri düşürebilmesinin mümkün olmadığını söylediğinin hatırlatılması üzerine sanık Uçum, "Pilot bilincini kaybetmiş ama ne şekilde kaybetmiş bilemem. Teknik olarak uçakla düşürülmesi imkansız." dedi.

Sanık Uçum ve Özsıcak'ın avukatı, usul hatası yapıldığını, tarafların konuyu başka yere çekmek istediğini öne sürdü.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, Türk siyasi hayatında önemli bir yeri olan insanın ölümüne ilişkin bir dava görüldüğünü belirterek, dava konusundan uzaklaşmamasına ilişkin sanık avukatını uyardı.