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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Katarlı öğrenciler haberi için özür dilenmesine yönelik paylaşım

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" haber sonrası 27 saat sonra gelen özre yönelik "Bu yalanın peşinden gidip sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Katarlı öğrenciler haberi için özür dilenmesine yönelik paylaşım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklindeki haberin yayınlanmasının ardından ilgili yayın kuruluşunun bu haber sebebiyle özür dileyerek yaptığı düzeltmeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz."

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