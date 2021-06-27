ODA TV'nin "gerçek silah" dediği silahlar film setine ait çıktı! "Türkiye'de habercilik bu işte"

MAHREM DÖKÜ-DRAMA MİNİ DİZİ

TRT'de önümüzdeki günlerde yayınlanacak "Mahrem Dökü" adlı dizide; FETÖ'nün 'mahrem' yapılanması, örgütsel şeması ve Türkiye tarihinde bir ilk olarak itirafçıların yüzü açık röportajları anlatılacak.

MAHREM DÖKÜ ADLI DRAMA DİZİDE ŞU KONULAR YER ALACAK:

"Projenin aslî amacı; FETÖ'nün mahrem yapılanması, örgütsel şeması ve faaliyetler alanları konusunda genel izleyicide farkındalığı yükseltmek ve varsa hâlen örgüte karşı hüsn-ü zan, sempati, empati bağları taşıyan kişilerde ise yapıya dair çözülme hissiyatını kuvvetlendirmektir.

FETÖ'nün sivil alanda yapılanmış olmasından da mülhem, milletimizin zihninde şu ana dek tam manasıyla örgütsel, somutlaşmış bir FETÖ fotoğrafı oluşamamıştır.

15 Temmuz aksettirilirken genelde yaşanan 'o günün' teknik detaylarına dair anlatımlar gerçekleşmiş; bu aktarılanlar da kamuoyunda FETÖ'nün güçlü bir TSK yapılanmasına sahip olduğunu izah etmekten öteye geçememiştir. Fakat anlatılması gereken esas mesele; örgütün temel insan malzemesini nasıl ve nereden temin ettiği, temin ettiği insan kaynağını nasıl bir sistemle kontrol edip süreci 15 Temmuz'a getirdiğidir.

'Mahrem' projesinde TSK'ya sızan FETÖ'cü subaylar ele alınırken; ortalama bireyin soğukkanlı bir katile, ahlakî kaidelerden sıyrılmış bir fedaiye, bir casusluk şebekesinin kullanışlı piyonuna dönüşme hikâyesi aktarılmalıdır. Çünkü bu konu detaylarıyla gözler önüne serildiğinde; ilkokulu yeni bitiren askeri liselere yerleştirilen bir çocuğun psikolojik altyapı olarak nasıl hazırlandığı, ruhen nasıl başkalaşım geçirdiği, ailesinden ve diğer sosyal bağlardan nasıl koptuğu algılanacaktır.

Bu sayede hem FETÖ'nün sinsi yöntemlerle sıradan Anadolu insanının evlatlarını zehirleyerek çalma süreci yaşanmış hikayelerle anlatılacak hem de 'dur' denilmediği takdirde herkese bir şekilde dokunup hasar bırakabileceği vurgulanacaktır. Aksi takdirde çeşitli toplumsal kamplarda, FETÖ'nün yüksek rütbeli kamu personelinden ve bir takım güçlü adamlardan müteşekkil; iktidar kavgasında taraflardan biri olduğu algısı tuzağına düşülmekte, kendi hâlinde insanların hayatlarına sızıp onlara zarar veren bir yapı olduğu gözden kaçmaktadır.

Projenin bir başka önemli bir ayağı da 'şok mangaları' olarak bilinen uygulamalar ve yöntemlerle FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilerin TSK bünyesinden sistematik biçimde dışarı atılışı ve örgütün TSK üzerinde tam hakimiyet kurma serüveni üzerine kurulmuştur. Bu öğrencilerin sosyal statü, etnik köken, inanç yapısı, siyasi gelenek olarak birbirinden farklı ailelere mensup oluşu ve halkın bütün renklerinin sadece ama sadece FETÖ'cü olmadıkları için zulme maruz kalışı; altı çizilerek aksettirilecektir.

Bu anlatımlar olayların birinci dereceden şahidi olan etkinlik pişmanlık yasasından faydalanan FETÖ'cülerden yüzleri ve kimlikleri açık bir şekilde alınan röportajlarla desteklenecektir. Bu anlamda proje Türkiye tarihinde bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Eski örgüt üyelerinin açık kimlikle verdikleri röportajlarla bizzat projede yer almaları, aktarılan bilgilerin gerçeklik duygusunu artıracak; dile getirdikleri hakiki pişmanlık ifadeleri de örgüt için bir bozgun atmosferi oluşturmaya katkı sağlayacaktır. Bunların yanı sıra görselliği yükseltmek ve aktarılanların etkisini kuvvetlendirmek için canlandırmalara ağırlık verilecek; belgelerle sabit olan hadiseler seyircinin kavraması için sinematik bir anlatım diliyle beslenecektir.

NETİCE OLARAK MAHREMİN HEDEFLERİ

• FETÖ'nün toplumun her kesimine verdiği zararları vurgulayarak geniş bir cephe bilinci oluşturmak

• Şu ana dek yayınlanmamış ayrıntılarıyla, TSK yapılanmasının detaylarını ekrana yansıtmak ve binlerce küçük parçanın oluşturduğu büyük fotoğraftaki üst akla işaret etmek

• Bir dönem FETÖ'cü olmayan hiçbir kimsenin askeri liselerden ve harp okullarından mezun olamayacağını, kurulan sistemin fire vermeyecek şekilde dizayn edildiğini, bu sistemin çürümüşlüğü karşısında ancak 15 Temmuz sonrasındaki gibi radikal hamlelerin sonuç alabileceğini anlatmaktır.

• Hali hazırda yürüyen FETÖ soruşturma ve davalarını, geçmişte FETÖ'cülerin sulandırdığı ve bir kısmının kumpas olduğu anlaşılan (Ergenekon, balyoz vs gibi) darbe davalarına eşitleme, indirgemeye yönelik algı çalışmasının bozulmasına katkı sağlayacaktır.

• 15 Temmuz günü yaşanan darbe girişimi-terör faaliyetinin arka planında yatan yarım asırlık örgütlenme, gizlenme ve yerleşme faaliyetinin boyutları netleştirilerek 'tiyatro' söyleminin saçmalığı ve amacı kamuoyuna anlaşılır şekilde izah edilecektir.

• Farklı dillerde dublajı planlanan 'mahrem' projesiyle, uluslararası platformlarda; işi darbe teşebbüsüne kadar götürebilen, gizli amaçları olan kült, örgütsel bir yapının ilgi çekiciliği kullanılarak, gerçek tanıklıklara ve belgelere dayanması ile objektif yönü sağlam bir yapımla küresel anlamda FETÖ'nün anlaşılmasına hizmet etmek hedeflemektedir."