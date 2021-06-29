Son dakika: FETÖ'nün "soyunma kabini" kurnazlığı deşifre oldu

Davada söz verilen tutuklu sanık Büşra Elbüken, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ebra" ismini kod ismi olarak kullanmadığını, ailesinin de kendisine öyle hitap ettiğini belirtti. Elbüken, "Hakkımdaki örgüt üyeliği iddialarını kabul etmiyorum. 2015 yılında FETÖ'ye ait bir yurtta müdür yardımcısı olarak çalıştım. Darbe sonrasında yurttan ayrılıp ailemin yanına döndüm. FETÖ kapsamında herhangi bir kapsamım olmadı, yurt dışına çıkmadım. ByLock kullanmadım, herhangi bir para alışverişi yapmadım. Ebra kod ismi kullandığım iddiaları asılsızdır. Ailemin bir kısmı da bana Ebra diye hitap ediyor. Bu yüzden de bu ismi kullanıyorum" şeklinde konuştu.



Sadece internet üzerinde görüşmeler yapılan bir telefon aldığını belirten A.J. ise, "Maddi durumum kötü olduğu için bu eve yerleştim. Burada bazı öğrencilere ücretli İngilizce dersi veriyordum. Aynı zamanda 'Esra' kod adlı birisi bana para veriyor, ben de bu parayı örgüt evlerine dağıtıyordum. Bu paraları onun dediği yerlere götürüyordum. Türkiye'de ismimin söylenmesinde yaşanan zorluktan dolayı da 'Hilal' ismini kullanıyordum. Bana bir cep telefonu ve bir SIM kart verildi. Bu cep telefonundan sadece internet üzerinden görüşme yapabiliyorduk. Olası bir sıkıntı durumunda telefona 3 kere yanlış şifre girdiğimde tüm verilerin silineceğini söylediler. Bu telefonda sadece internet üzerinden görüşme yapabildiğim programlar vardı. Bana verilen bu telefonu ve SIM kartı bir süre kullandıktan sonra 'Esra' kod adlı kişiye bebek arabasının içinde teslim ettim" dedi.