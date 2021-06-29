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Dünya genelinde yerli ve milli SİHA'lara yönelik talep her geçen gün artıyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euroluk dev bütçe ayırdı

Türkiye tarafından üretilen Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) için talepler her geçen gün artıyor. Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Suudi Arabistan, Libya ve Tunus'un ardından Arnavutluk da SİHA alacağını duyurdu. Arnavutluk Parlamentosu'nun, Türk SİHA'larını satın almak için 8 milyon euronuun üzerinde ek bütçe ayırdığı ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
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Dünya genelinde yerli ve milli SİHA'lara yönelik talep her geçen gün artıyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euroluk dev bütçe ayırdı

Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) Dağlık Karabağ'daki başarısı birçok ülkenin dikkatini çekmişti. Savaşın seyrini değiştiren SİHA'lara talep her geçen gün artıyor. Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Polonya, Libya, Suudi Arabistan ve Tunus'tan sonra Arnavutluk da ulusal güvenliğini artırmak için Türkiye'den SİHA talep edecek.

EK BÜTÇE ONAYLANDI

Arnavutluk Parlamentosu, Türk SİHA'larının temini için ayrılan 8 milyon 200 bin euroluk ek bütçeyi onayladı. Bu gelişme, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi ve askeri yetkililerin Türkiye ziyareti sonrası gerçekleşti.

"ARNAVUTLUK'TA KULLANILMA OLASILIĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Çuçi, İstanbul'daki Bayraktar üretim tesisini ziyareti sonrası alımın sinyallerini vermiş, "Türk SİHA sistemlerinin, Arnavutluk'ta sivil ve askeri amaçla kullanılma olasılığını değerlendiriyoruz'' demişti.

BÜTÇEDE ALT YAPI YATIRIMLARINA DA YER VERİLDİ

Öte yandan bütçede, Türkiye ile ortak yürütülecek altyapı yatırımlarına da yer verildi. Tiran Büyük Çevre Yolu, su kanalizasyon sahası ve Ulusal Tiyatro'nun inşası yatırımlar arasında.

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