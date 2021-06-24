Son dakika: Hrant Dink davasında yeni gelişme! FETÖ elebaşı Gülen'in de olduğu 12 firari sanığın mal varlığına el koyma kararı

15 İÇİNDE MAL VARLIKLARINA EL KONULACAK

Bu gerekçelerle sanıklar hakkında gazete ilanı ile varsa ikametgah adreslerine asılmak üzere ilan yapılmasına karar veren heyet, bu ilanda 15 gün içinde gelmedikleri takdirde "kaçak" sayılacaklarının ve mal varlıklarına el koyulacağının ihtarına karar verilmesine hükmetti.

Heyet, ilan yapıldıktan 15 gün sonra sanıkların kovuşturmaya katılmamaları halinde haklarında kaçak kararı ile el koyma kararının celse arasında karara bağlanmasını karara bağladı.

Heyet, el koyma kararı verilmesi halinde, kararın icrası için sanıkların üzerlerine kayıtlı taşınmaz malların tespiti için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sorgusunun yapılmasına, taşınır ve banka hesaplarının tespiti için ilgili banka müdürlükleri ile Trafik Tescil Müdürlüklerinde yazılarak el koyma kararının icrasına karar verdi.

Sanık Ekrem Dumanlı'ya İstanbul Barosunca atanan avukatın vekillikten çekilme talebini kabul eden mahkeme, bu sanık hakkında yeni bir avukat görevlendirmesi için baroya yazı yazılmasına, sanıkların yakalama kararlarının infazı ve iade taleplerinin ikmalinin beklenilmesine hükmederek, duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.





DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayı 26 Mart 2021'de karara bağlamıştı.

Tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, tutuklu sanık eski subay Muharrem Demirkale "Anayasa'yı ihlal" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmıştı.