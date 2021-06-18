Son dakika: MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen için istenen ceza belli oldu

FETÖ'cü Selahaddin Gülen için istenen ceza belli oldu.

MİT tarafından yurt dışında kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşının yeğeni ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi Selahaddin Gülen hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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