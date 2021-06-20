FETÖ evinde taciz! İğrenç olayı bu sözlerle anlattı
Son dakika haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Furkan K. ifadesinde FETÖ'ye ait mahrem kod adı Yusuf isimli bir kişinin kendisine örgüt evi içerisinde defalarca fiziksel tacizde bulunduğunu anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Furkan K. ifadesinde İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenim gördüğü sırada FETÖ'ye ait mahrem kod adı Yusuf isimli bir kişiyle irtibata olduğunu ve kendisine örgüt evi içerisinde defalarca fiziksel tacizde bulunduğunu anlattı.
Furkan K. "Örgüt evinde namaz kılar, yemek yerdik. Kahramanmaraş'tan gelen Yusuf ağabey bana her görüşmede 'Seninle bir şeyler konuşacağız' diyerek benimle evde tek başına kalmaya çalışırdı. Sonrasında bana evde fiziksel tacizlerde bulunuyordu. Bu yaşadıklarımdan kimseye bahsetmedim. Bu nedenle benimle görüşmek istediğinde çeşitli bahaneler uyduruyordum" diyerek başından geçen skandal olayı anlattı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı gerektirecek bilgiyi vermediğini belirten savcılık Furkan K. hakkında söz konusu ardışık aramalardan dolayı 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında iddianame düzenledi.
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