Son dakika: Peş peşe FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DÖKÜMÜN ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dökümün ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdüğü belirtildi.