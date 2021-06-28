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Son dakika: Peş peşe FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika haberine göre; Aksaray merkezli 3 ilde, polisin FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Öte yandan FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 14'ü aktif görevdeki asker 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 18 ilde Balıkesir merkezli operasyon başlatıldı.

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Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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Son dakika: Peş peşe FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmada 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

12 KİŞİ GÖZALTINDA
Bunun üzerine Aksaray Terörle Mücadele Şubesi tarafından Aksaray merkezli Konya ve Ankara 'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DÖKÜMÜN ELE GEÇİRİLDİ
Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dökümün ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdüğü belirtildi.

FETÖ'NUN ASKERİ YAPILANMASINA OPERASYON
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY´nin askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında Balıkesir merkezli Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Gömeç ilçeleri İle Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Bingöl, Burdur, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Zonguldak´da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin örgütle ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları 14´ünün aktif görevde olduğu, 9´unun ise kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi.

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