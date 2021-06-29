CHP'nin medya karargahı Halk TV'de büyük skandal! DHKP-C'nin marşı canlı yayında söylendi

GRUP YORUM KENDİ ÜYELERİNİ DE ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ

Grup Yorum, kendilerinden ayrılan ve bağımsız hareket edeceğini açıklayan Dilan Ekin'i ihanetle suçlamış ve ölümle tehdit etmişti.Grup Yorum'un yaptığı açıklamada "Dilan Ekin kendi rahat, bencilce yaşamı için arkasına bile bakmadan çekip giden ikiyüzlü bir korkaktır. Dilan Ekin'i gördüğünüz yerde yüzüne tükürün, lanetleyin, gördüğünüz, tanıdığınız herkese yaptığı ihaneti anlatın" ifadeleri yer almıştı.

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