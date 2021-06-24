Artı 1 TV iddialarının ardından Yılmaz Özdil'e demediğini bırakmayan Uğur Dündar'dan tarihi tornistan!
CHP medyasındaki kara para trafiği Sözcü Gazetesi yazarları arasında çıkan 'Sezgin Baran Korkmaz' ve Artı 1 TV kavgasıyla gün yüzüne çıkmıştı. Yılmaz Özdil'in, Uğur Dündar'ın kuruluşunda yer aldığı Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın fonladığını iddia etmesinin ardından çılgına dönen Uğur Dündar, Özdil'e yönelik ''Karşıma çıkarsan çok fena yaparım." sözleriyle çok sert tepki göstermişti. Fakat aradan geçen birkaç günde her ne olduysa Dündar tarihi bir çarka imza attı ve söz konusu ifadelerin bir canlı yayın kazası olduğunu iddia ederek, "Yılmaz Özdil benim kardeşimdir" dedi. İşte detaylar...
Uğur Dündar - Yılmaz Özdll kavgasıyla gün yüzüne çıkan CHP medyasındaki kara para skandalıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Sözcü Gazetesi yazarları arasında çıkan 'Sezgin Baran Korkmaz' ve Artı 1 TV tartışmasından sonra Uğur Dündar çark etti.
Yılmaz Özdil , Uğur Dündar'ın da kuruluşunda yer aldığı Artı 1 TV'nin Sezgin Baran Korkmaz tarafından fonlandığını iddia ederek, "Sezgin Baran Korkmaz'ın karakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor… Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" paylaşımını yapmıştı.
"KARŞIMA ÇIKARSAN ÇOK FENA YAPARIM"
Özdil'e sert tepki gösteren Dündar, "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım." ifadelerini kullanmış, bunlarla da yetinmeyerek şunları söylemişti:
"YEDİĞİM EN BÜYÜK HANÇER"
"Yılmaz'ın bu imayı yapması hayatımda sırtımdan yediğim en büyük hançerdir... Çok kötü konuşmak istemiyorum ama Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum! Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin ayıp be utan utan yazıklar olsun sana yerin dibine gir! Karşıma çıkarsan çok fena yaparım... Şerefimiz için yaşıyoruz Ben Yılmaz için kendimi bin defa ortaya attım. Hala 'Değerli ağabeyim' diye mesajlar atıyor sen artık değersizsin..."
"YILMAZ ÖZDİL BENİM KARDEŞİMDİR"
Kendisinin kast edilmediğini şimdi anladığını vurgulayan Dündar, "Ben de o akşam hakikaten elektro kardiyografi kağıdını saklıyorum, gerçekten tehlikeli bir durumun eşiğinden döndüm. Çok üzüldüm. O anda bana gelen mesajlarda cevap vermem gerektiği söylenmişti. Ben bu durumda o tweete gördüm. Arkadaşlarım değerli kardeşim Yılmaz'la konuşmuş. Anlıyorum ki bir yanlış anlaşılma var. Benim bunun üstüne söyleyecek lafım olamaz. Mesele benim için bitmiştir. Yılmaz bundan sonra da benim için kardeşim olacaktır. Canlı yayın kazası olduğu için üzgünüm." iddiasında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor yarı finale kimler kaldı? Survivor yarı finale İsmail, Poyraz, Ayşe mi kaldı? İşte 24 Haziran elenen isim...
- Survivor mesaj ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2021 oy nasıl, nereden atılır? SMS numarası...
- EURO 2020 son 16 maçları ne zaman? Son 16 maçları hangi tarihte oynanacak? İşte fikstür...
- Hepsiburada ne zaman halka arz olacak? Hepsiburada halk arz tarihi belli oldu mu?
- Araba alacaklara müjde! 50 bin liranın altında ikinci el araba fırsatı! Piyasa değerinden düşük...
- Emekliye müjde kapıda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi önceden yatar mı?
- Banu Akdeniz kimdir? Yapımcı Banu Akdeniz kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
- Bir Zamanlar Çukurova Demir öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Murat Ünalmış diziden ayrılıyor mu? Sezon finalinde şok...
- Süper Lig Exxen'de mi yayınlanacak? Süper Lig ihalesini kim kazandı? Exxen ile Süper Lig fiyatı...
- Exxen hangi kanalda yayınlanacak? Exxen abonelik fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? Fiyat listesi...
- BİM'de yarın neler indirimli olacak? 25 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu güncel liste (TAM KATALOG)
- Exxen'de flaş gelişme! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yayın hakları nerede? Exxen üyelik ücreti ne kadar?