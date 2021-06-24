Artı 1 TV iddialarının ardından Yılmaz Özdil'e demediğini bırakmayan Uğur Dündar'dan tarihi tornistan!

Yılmaz Özdil , Uğur Dündar'ın da kuruluşunda yer aldığı Artı 1 TV'nin Sezgin Baran Korkmaz tarafından fonlandığını iddia ederek, "Sezgin Baran Korkmaz'ın karakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor… Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" paylaşımını yapmıştı.

"KARŞIMA ÇIKARSAN ÇOK FENA YAPARIM"

Özdil'e sert tepki gösteren Dündar, "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım." ifadelerini kullanmış, bunlarla da yetinmeyerek şunları söylemişti:

"YEDİĞİM EN BÜYÜK HANÇER"

"Yılmaz'ın bu imayı yapması hayatımda sırtımdan yediğim en büyük hançerdir... Çok kötü konuşmak istemiyorum ama Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum! Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin ayıp be utan utan yazıklar olsun sana yerin dibine gir! Karşıma çıkarsan çok fena yaparım... Şerefimiz için yaşıyoruz Ben Yılmaz için kendimi bin defa ortaya attım. Hala 'Değerli ağabeyim' diye mesajlar atıyor sen artık değersizsin..."