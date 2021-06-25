Son dakika: Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ı kullandı mı? 40 milyonu hangi CHP’li buharlaştırdı?
Son dakika haberine göre CHP’li yazarların ifşa ettiği skandal büyüyor. Yandaş medya kurmak için CHP’li belediyeler adeta haraca bağlandı. Toplanan 40 milyon lira ise yine bir CHP’li eliyle buharlaştırıldı. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah yazarı Mevlüt Tezel, "Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ı kullandı mı? 40 milyonu hangi CHP’li buharlaştırdı?" sorularını sordu.
İşte Sabah yazarı Mevlüt Tezel'in bugünkü yazısı:
Muhalifler, Yılmaz Özdil- Uğur Dündar kavgasını arkadaşlar arasında geçmiş bir kavga gibi göstermeye ve kirli ilişkileri görmezden gelmeye çalışıyorlar. Ama bu sorular yanıtlanmalı:
■ Yılların kurt gazetecisi Uğur Dündar, kanalı finanse eden Altan Ertürk'e "Bu kadar parayı nereden buldun? Finansör kim?" diye sormadı mı? Sorduysa hangi yanıtı alıp yola devam etti?
■ Sezgin Baran Korkmaz'ın gizli ortağı olduğu iddia edilen Ekim Alptekin, kanalı reklam vererek finanse ettiğini itiraf etti. Dündar, "Alptekin kimdir, necidir?" diye araştırdı mı?
■ Yiğidi öldür hakkını yeme! Dündar'ın Artı 1 TV'nin yayın politikasının FETÖ'cü tezler doğrultusunda yapılması yönünde baskı yapılınca hemen görevinden istifa ettiği anlaşılıyor.
■ Bir başka iddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Parti Meclisi üyesi, sermaye temsilcisi Erdoğan Toprak'ın yardımıyla kanalda söz sahibi oldu.
Toprak'ın Dündar ve arkadaşlarına CHP'li belediyelerden para yardımı alabilmeleri için yemekli buluşmalar düzenlediği söyleniyor.
■ Can Ataklı, Artı 1 TV'nin kuruluş aşamasında bir CHP'linin 40 milyon TL'yi buharlaştırdığını iddia etti. Bu para CHP'li belediyelerden mi toplandı?
Toplandıysa 40 milyon TL'yi hangi CHP'li cebine attı?
■ Dündar ve arkadaşlarını Altan Ertürk ile tanıştıranın da Toprak olduğu iddia ediliyor! Yoksa en başından beri kanalın FETÖ'cü tezleri savunması mı planlandı? Kanalın kuruluş aşamasında Dündar'ın güvenilir imajı mı kullanılmak istendi? Dündar oyuna mı getirildi?
■ Dündar ve arkadaşları istifa ettikten sonra Can Dündar nöbetçi genel yayın yönetmeni olarak devreye girdi. Dündar hemen FETÖ'cülerin yasa dışı elde ettiği ses kayıtlarını yayınladı. Emre Uslu, Mehmet Baransu gibi FETÖ'cüleri, FETÖ argümanlarını savunması için ekrana çıkardı.
■ Peki, bu süreçte kanalın gizli sahibi Kılıçdaroğlu'nun ekibi miydi? Ve kanal Korkmaz'ın kara parasıyla finanse edilmeye devam mı edildi?
■ En önemlisi Korkmaz'ın arkasındaki güç kimdi? Korkmaz beni yakalayın dercesine neden gazetecileri aradı ve canlı yayınlarda uzun konuşmalar yaptı? Korkmaz'ın amacı ABD'ye teslim olmak mıydı? Oyun içinde oyunların olduğu bir bataklıkla karşı karşıyayız!
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