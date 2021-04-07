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Son dakika | CHP'li İzmit Belediyesi'nin beceriksizliği! Atatürk'e benzemeyen heykel için 72 bin TL ödediler

Son dakika haberi... 'li belediyeler arasında tüm hızıyla devam heykel rekabetinde yeni adres . Atatürk'e benzeyen bir heykel yapmak için 2 kez yatırımda bulunan belediye, denemelerinde başarısız oldu. Gelen tepkiler üzerine heykel için para ödenmediğini iddia eden İzmit Belediyesi'nin yalanı kısa sürede ortaya çıktı. İzmit Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu’nda Atatürk’e benzemeyen heykel nedeniyle İzmit Belediyesi’nin 72 bin TL ödediği ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
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Son dakika | CHP'li İzmit Belediyesi'nin beceriksizliği! Atatürk'e benzemeyen heykel için 72 bin TL ödediler

İzmit Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu'nda Atatürk'e benzemeyen heykel nedeniyle İzmit Belediyesi'ne 72 bin TL fatura ödendiği ortaya çıktı.

ANKARALI FİRMAYA İHALE EDİLMİŞ
İzmit Belediyesi, Sanat Sokağı'nda yaklaşık bir yıl önce çalınan Atatürk heykeli yerine yenisini yaptırmaya kalktı. İki kez denendi. Ancak yeni heykeller bir türlü Atatürk'e benzemeyince tepkilere neden oldu. İzmit Belediyesi'nin heykelleri ücretsiz yaptırdığı ileri sürülüyordu.

Ancak İzmit Belediyesi Denetim Raporu'nda Atatürk heykelleri için belediyeye 72 bin TL fatura kesildiği ortaya çıktı. Heykelleri yapan firmanın Ankaralı olduğu öğrenildi.

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