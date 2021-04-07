İzmit Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu'nda Atatürk'e benzemeyen heykel nedeniyle İzmit Belediyesi'ne 72 bin TL fatura ödendiği ortaya çıktı.



ANKARALI FİRMAYA İHALE EDİLMİŞ

İzmit Belediyesi, Sanat Sokağı'nda yaklaşık bir yıl önce çalınan Atatürk heykeli yerine yenisini yaptırmaya kalktı. İki kez denendi. Ancak yeni heykeller bir türlü Atatürk'e benzemeyince tepkilere neden oldu. İzmit Belediyesi'nin heykelleri ücretsiz yaptırdığı ileri sürülüyordu.



Ancak İzmit Belediyesi Denetim Raporu'nda Atatürk heykelleri için belediyeye 72 bin TL fatura kesildiği ortaya çıktı. Heykelleri yapan firmanın Ankaralı olduğu öğrenildi.

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