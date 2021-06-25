Türkiye ile ABD arasında Hamid Karzai Havaalanı görüşmesi
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan son dakika açıklamasına göre, Türk ve ABD heyetleri Afganistan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldı, görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD heyetlerinin, Afganistan'taki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldığını, görüşmelere devam edilmesi konusunda tarafların uzlaştığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk ve ABD heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, "Görüşmelerde NATO Kararlı Destek Misyonu'nun bitmesinden sonra Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesi konusunda iş birliği alanları görüşülmüştür. Görüşmelere devam edilmesi konusunda taraflar uzlaşmıştır." ifadelerine yer verildi.
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