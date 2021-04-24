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Son dakika: Başkan Erdoğan Afganistan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum’u kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan  eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ’u 'nde kabul etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.04.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Afganistan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum’u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'u kabul etti.

Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

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