Milli Savunma Bakanı Akar'dan Afganistan açıklaması: 'Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil'

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının birçok alandaki önemine vurgu yapan Akar, şunları söyledi:

"Bu noktanın çalışıyor olması Afgan kardeşlerimizin lehine olacaktır. Bu manada çeşitli ülkeler de çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de şu anda dahi orada işletmeyi yapan bir ülke olarak biz de çeşitli ülkelerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Şu anda temaslarımız var. Bu çerçevede yarın da ABD'lilerle bir görüşmemiz olacak. Onlar buraya bir heyet gönderdiler. Bununla yapmaya çalıştığımız husus; Oradaki Afgan kardeşlerimizin güvenliğine ve refahına katkı sağlayabilecek şekilde neler yapabiliriz, bunun arayışı içindeyiz. Buna çalışıyoruz. Şu anda orada bizim mevcudiyetimiz zaten var. Şu anda herhangi bir şekilde bizim asker göndermek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Diğer ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz, onlarla beraber bir arayış içindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tamamlandığında nihai olarak gerekli tedbirler alınacak, bir plan haline dönüşecek. Bizim için esas olan, Afganistan için Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı önemli. 6 yıldan beri havalimanındayız. Oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda çalışmalarımızı, temaslarımızı sürdürüyoruz. Her şey Afgan halkının, Afgan kardeşlerimizin güvenliği ve refahı için buna gayret gösteriyoruz."

"ÖZELLEŞTİRME YOK"

Meclise gelen MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifine yönelik eleştiriler hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Akar, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz dönemde yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesiyle ilgili yapılan çalışmaları görmek lazım. Bu konuda gurur verici oranlara ulaşıldı, kamuda, özel sektörde yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar içinde MKEK'nin çok özel ve önemli bir yeri var. MKEK, yıllarca memleketimize hizmet etmiş, bizim gözbebeğimiz son derece önem verdiğimiz bir kurumumuz. Çalışmalar sürerken, uzmanların da söylediği gibi, mevcut yapısıyla, hantal yapısıyla gerekli gelişmeleri sağlaması, ilerlemeyi sağlaması, ileri teknolojiyi kullanması pek mümkün değil. Bizim burada yapmaya çalıştığımız konu, MKEK'in modern bir yapıya kavuşması, bu hantal yapıdan kurtulması, rekabet gücünün gelişmesi, etkin ve esnek bir yapıyla ülkemize, milletimize daha iyi bir şekilde hizmet etmesine gayret gösteriyoruz. Kısaca söylemek gerekirse, özelleştirme yok, orada çalışan kardeşlerimizin, evlatlarımızın özlük haklarının geriye gitmesi söz konusu değil."

Akar, bu konudaki çalışmaların kurallar dahilinde, herhangi bir kısıtlama olmadan şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü de aktardı.