Muhammed Hanif Atmar A Haber'e konuştu! Afganistan olarak Türkiye'nin Kabil Havalimanına ilişkin adımlarını tamamen destekliyoruz

ABD ve NATO askerlerini Afganistan'dan çekiyor. Türkiye ile ABD arasında Kabil Havalimanının durumuna ilişkin görüşmeler ise tüm hızıyla sürüyor.

Bir yandan da Afganistan'da barış sürecine ilişkin belirsizlikler de gündemdeki yerini koruyor.

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Türkiye Afganistan'dan önemli bir ismi ağırladı. Antalya Diplomasi Forumuna katılmak için Türkiye'ye gelen Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar A Haber'in sorularını yanıtladı.