19 Haziran 2021, Cumartesi
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Muhammed Hanif Atmar A Haber'e konuştu! Afganistan olarak Türkiye'nin Kabil Havalimanına ilişkin adımlarını tamamen destekliyoruz

'da 'nın güvenliğinin tarafından sağlanıyor. Bu duruma bir destek de Afganistan'dan geldi. Bu gelişmelerin yaşandığı dönemde Diplomasi Forumuna katılmak için Türkiye'ye gelen Afganistan Dışişleri Bakanı 'e özel açıklamalarda bulundu. Atmar "Afganistan olarak Türkiye'nin Kabil Havalimanına ilişkin adımlarını tamamen destekliyoruz.Türkiye'nin bu süreçteki rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 19.06.2021
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Muhammed Hanif Atmar A Haber'e konuştu! Afganistan olarak Türkiye'nin Kabil Havalimanına ilişkin adımlarını tamamen destekliyoruz

ve askerlerini 'dan çekiyor. ile ABD arasında Kabil Havalimanının durumuna ilişkin görüşmeler ise tüm hızıyla sürüyor.
Bir yandan da Afganistan'da barış sürecine ilişkin belirsizlikler de gündemdeki yerini koruyor.

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Türkiye Afganistan'dan önemli bir ismi ağırladı. Diplomasi Forumuna katılmak için Türkiye'ye gelen Afganistan Dışişleri Bakanı 'in sorularını yanıtladı.

TÜRKİYE'NİN AFGANİSTAN'DAKİ ROLÜNÜ DESTEKLİYORUZ

Türkiye Afganistan'da çok önemli bir rol oynadı. Ve bu durumdan Afganistan'da çok müteşekkür. Türkiye bu sonuca ulaşılmasında çok önemli bir rol üstlendi. diplomatik süreçlerin devamlılığı ve NATO'nun desteğinin devamı açısından önemli bir rol üstleniyor. Afganistan olarak Türkiye'nin Kabil Havalimanına ilişkin adımlarını tamamen destekliyoruz.Türkiye'nin bu süreçteki rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum.

AFGANİSTAN'DAKİ BARIŞ SÜRECİNE İLİŞKİN BELİRSİZLİK DE SÜRÜYOR

ile devam bir müzakere süreci var. 'da varılmış bir anlaşma var. NATO ve ABD ile Afganistan olarak pek çok başlıkta uzlaştık. Mahkumların serbest bırakılması, yabancı askerlerin ülkeden ayrılması gibi. Biz adımlar attık ama Taliban bir adım atmadı. Eğer barış sürecinin bir parçası olacaksanız, sözlerinizi yerine getirmeniz gerekir.

İlk olarak Taliban ile ilişkisini keseceğini ve şiddeti azaltacağını söylemişti ardından da siyasi süreç başlayacaktı.Biz bu başlıkları görüşmelerde masaya koyuyoruz.

ÜLKEDE ŞİDDET GİDEREK ARTIYOR

Bizim teklifimiz önce uzlaşı sağlanacak sonra da geçiş süreci olacak ve en sonunda da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Bizim teklifimiz buydu ama Taliban'dan bir yanıt gelmedi. Siz teklifimizi beğenmeyebilirsiniz olabilir ama peki sizin teklifiniz ne? Onların tek yaptıkları, şiddete devam etmek. Ki bunun ile ya da medeniyet ile bir alakası yok. Eğer teklifimizi kabul etmiyorsanız, o zaman siz kendi teklifinizi sunmanız gerekir. Bir ay öncesine kadar Afganistan'da her gün 100 kişi ülkedeki şiddetten etkileniyordu. Yaralanıyor, hayatını kaybediyor ya da kayboluyordu. Durum buydu. Ancak şiddetin artmasıyla bu oranda yükseldi. Artık günde 300 kişi yaşanan savaştan etkileniyor.

TALİBAN'A MESAJ

Talibana mesajımız nettir. Eğer barış istiyorsanız masum Afganlıları öldürmenin hiç bir açıklaması olamaz.

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