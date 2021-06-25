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Başkan Erdoğan YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YKS sınavı öncesi, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Başkan Erdoğan, "Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Başkan Erdoğan YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Erdoğan paylaştığı mesajında; "Sevgili genç kardeşlerim, #YKS2021'in hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum. Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin." sınavına ifadelerini kullandı.

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