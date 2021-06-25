Başkan Erdoğan YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.

Erdoğan paylaştığı mesajında; "Sevgili genç kardeşlerim, #YKS2021'in hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum. Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin." sınavına ifadelerini kullandı.

Sevgili genç kardeşlerim, #YKS2021'in hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum.



Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 25, 2021