Başkan Erdoğan YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YKS sınavı öncesi, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Başkan Erdoğan, "Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.
GÜNDEM ahaber.com.tr
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.
Erdoğan paylaştığı mesajında; "Sevgili genç kardeşlerim, #YKS2021'in hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum. Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin." sınavına ifadelerini kullandı.
Sevgili genç kardeşlerim, #YKS2021'in hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 25, 2021
Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin.