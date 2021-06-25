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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: Kimse aklımızla alay etmesin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK ve YPG arasında bir fark yok. Kimse aklımızla alay etmesin. Dinlemeler, raporlar, fotoğraflar ve her şey açık bir şekilde ortada iken hala bazı müttefiklerimizin YPG ile iş birliği yapmaları, onlara silah, sağlamaları kabul edilemez." dedi.

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Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: Kimse aklımızla alay etmesin

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı işletilmesinin devamıyla ilgili Bakan Akar, "Afganistan için hayati öneme sahip, tüm ülkenin dışa açılan kapısı olma özelliği taşıyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz. Şu an için alınmış bir karar yok" ifadelerine yer verdi.

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