Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: Kimse aklımızla alay etmesin

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı işletilmesinin devamıyla ilgili Bakan Akar, "Afganistan için hayati öneme sahip, tüm ülkenin dışa açılan kapısı olma özelliği taşıyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz. Şu an için alınmış bir karar yok" ifadelerine yer verdi.

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