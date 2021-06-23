Son dakika: ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama
Son dakika... ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'da Kabil havaalanının güvenliği konusunu görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek. Öte yanan Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere ABD'den bir heyetin Türkiye'ye geleceğine yönelik bilgilerin sorulması üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yarın da ABD'lilerle bir görüşmemiz olacak. Onlar buraya bir heyet gönderdiler. Bununla yapmaya çalıştığımız husus; oradaki Afgan kardeşlerimizin güvenliğine ve refahına katkı sağlayabilecek şekilde neler yapabiliriz, bunun arayışı içindeyiz. Buna çalışıyoruz. Şu anda orada bizim mevcudiyetimiz zaten var. Şu anda herhangi bir şekilde bizim asker göndermek gibi bir durumumuz söz konusu değil." dedi
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Rob Lodewick, yaptığı açıklamada, "Bu hafta, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'da Kabil havaalanının güvenliği konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gidecek." dedi.
Lodewick görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi vermezken, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde 2022 savunma bütçesine ilişkin bir oturumda açıklamalarda bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, herhangi bir yazılı anlaşmanın henüz olmadığını ancak görüşmeleri ilerlettiklerini söyledi.
Milley, "Bu hafta (Türkiye ile) bir toplantımız var. Sanırım anlaşmanın neredeyse son parçası kaldı. Türkiye adına konuşmak istemiyorum ve nihai bir anlaşmanın sonucunu önceden vermek istemiyorum ama Kabil havalimanının güvenliğinin sağlanacağı konusunda eminim." dedi.
Türkiye, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi görevini 6 senedir sürdürüyor.
ABD Afganistan'dan çekilirken, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede Kabil havaalanının güvenliği konusu da gündeme gelmişti.
Başkan Erdoğan, NATO'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin orada kalabileceğine dair niyetini mevkidaşlarına aktardığını ifade etmişti.
BAKAN AKAR'DAN AFGANİSTAN AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclise gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Akar, Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere yarın ABD'den bir teknik heyetin Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda çalışmalarımızı, temaslarımızı sürdürüyoruz. Her şey Afgan halkının, Afgan kardeşlerimizin güvenliği ve refahı için buna gayret gösteriyoruz" dedi.
Öte yandan Bakan Akar, "Şu anda (Afganistan) orada bizim mevcudiyetimiz zaten var. Şu anda herhangi bir şekilde bizim asker göndermek gibi bir durumumuz söz konusu değil." açıklamasını yaptı.
RUSYA NATO'NUN ÇEKİLMESİNİN ARDINDAN, AFGANİSTAN'DA İÇ SAVAŞ YENİDEN YAŞANABİLİR
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açılış konuşmasında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Afganistan meselesine değinen Şoygu, NATO'nun askeri birliklerinin 20 yıldır Afganistan'da bulunduğuna dikkati çekti.
Şoygu, Afganistan'da "sağlam" devlet yönetim yapısının oluşturulamadığını ifade ederek, "NATO askeri güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından, halkın durumunun kötüleşmesi, yoğun göçlerin yaşanması ve aşırıcılığın komşu ülkelere yayılması gibi tüm olumsuz sonuçlarıyla birlikte iç savaş yeniden yaşanabilir." dedi.
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