Son dakika: ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama

Akar, Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere yarın ABD'den bir teknik heyetin Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda çalışmalarımızı, temaslarımızı sürdürüyoruz. Her şey Afgan halkının, Afgan kardeşlerimizin güvenliği ve refahı için buna gayret gösteriyoruz" dedi.

Öte yandan Bakan Akar, "Şu anda (Afganistan) orada bizim mevcudiyetimiz zaten var. Şu anda herhangi bir şekilde bizim asker göndermek gibi bir durumumuz söz konusu değil." açıklamasını yaptı.