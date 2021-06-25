Son dakika: Aşılanma oranında en yüksek 10 il açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yapıtığı açıklamada "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yapıtığı açıklamada "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın." ifadelerine yer verdi.
EDİRNE YÜZDE 68,86
AMASYA YÜZDE 67,66
BİLECİK YÜZDE 64,23
SİNOP YÜZDE 64,03
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama;
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