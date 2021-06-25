25 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Aşılanma oranında en yüksek 10 il açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yapıtığı açıklamada "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Son dakika: Aşılanma oranında en yüksek 10 il açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yapıtığı açıklamada "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın." ifadelerine yer verdi.

EDİRNE YÜZDE 68,86

AMASYA YÜZDE 67,66

ESKİŞEHİR YÜZDE 67,54

ÇANAKKALE YÜZDE 67,31

KIRKLARELİ YÜZDE 66,74

BALIKESİR YÜZDE 65,16

MUĞLA YÜZDE 64,49

BURDUR YÜZDE 64,38

BİLECİK YÜZDE 64,23

SİNOP YÜZDE 64,03

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama;

Aşılanma oranı en yüksek 10 il AŞILANMA ORANI EN YÜKSEK 10 İL

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