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Turizm cenneti Bodrum'da skandal görüntüler! Lağım suyu denize aktı! Vatandaş isyan etti: Bir kere de şaşırt bizi CHP

Türkiye'nin turizm cennetlerinden Bodrum'da bir kase cacık 105, su 50 liraya satılırken güzel ilçenin kirli yüzü ortaya çıktı. Denize akan lağımlar, tuvalet kağıtları ve pis koku vatandaşları isyan ettirdi.

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Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Turizm cenneti Bodrum'da skandal görüntüler! Lağım suyu denize aktı! Vatandaş isyan etti: Bir kere de şaşırt bizi CHP

Bodrum'da her gün bir skandal yaşanmaya devam ediyor.

Uçuk fiyatlar, susuz bırakılan tatilciler derken önceki gün Bodrum Marina'daki görüntüler isyan ettirdi.

İçleri acıtan görüntülerde marinaya lağım aktığı görülüyor.

Ege'nin incisi ve eşsiz denizine akan lağımlar, tuvalet kağıtları ve pis koku vatandaşları çıldırttı.

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerden sonra Büyükşehir'in marinadaki terfi istasyonunda patlama olduğu ve müdahele edilmeye çalışdığı iddia edildi.

Sosyal medya yıkıldı vatandaşlar attıkları mesajlarla isyan etti. İşte o yorumlardan bazıları...

- Böyle belediye mi olur Allah aşkına ancak maaş alıp hava atmasını bilirler.


- Cennet gibi yeri perişan ettiler.
- CHP belediyeciliği bu kadar olur


-Bir kere de şaşırt bizi CHP
- Her yer böyle Gümüşlük'te de kokudan durulmuyor.


- Yakında Marmara Denizi gibi oluruz


- Bodrum Zeki Müren zamanı güzeldi
- Zaten sularımız akmıyordu bir de bu pislik eksikti

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