Son dakika: Marmara Denizi'nden ne kadar müsilaj temizlendi? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğine ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Marmara Denizi'mizde ara vermeden sürdürdüğümüz müsilaj seferberliğimizin 17. gününde 406 metreküp müsilajı temizledik. 24 Haziran ile birlikte toplam 6 bin 564 metreküp müsilajı bertaraf için düzenli depolama alanlarına gönderdik. 24 Haziran itibarıyla İstanbul'da 2 bin 858 metreküp, Kocaeli'de 435 metreküp, Bursa'da 143 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 644 metreküp, Çanakkale'de 678 metreküp, Yalova'da 1652 metreküp müsilajı 392 bölgedeki çalışmalarımızla Marmara Denizi'nden temizledik."

1775 ATIK SU NUMUNESİNİ İNCELEMEYE GÖNDERDİK

Kurum, denetimlere de hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayarak, "Dün yaptıklarımızla toplam 6 bin 473 denetimi tamamladık. 1775 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda incelemeye gönderdik. Denizimize ve deniz canlılarımıza nefes aldırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

1⃣ Marmara Denizi'mizde ara vermeden sürdürdüğümüz müsilaj seferberliğimizin on yedinci gününde 406 m³ müsilajı temizledik. 🌊💙



24 Haziran ile birlikte 6⃣.5⃣6⃣4⃣ m³ müsilajı bertaraf için düzenli depolama alanlarına gönderdik. 🧿#MarmaraHepimizin — Murat KURUM (@murat_kurum) June 25, 2021