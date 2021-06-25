Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! 25 Haziran 2021 Cuma AFAD son depremler listesi

Muğla'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, saat 12.21'de yerin 5.23 kilometre altında gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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