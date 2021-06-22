İstanbul'da müsilaj etkisini sürdürüyor! Avcılar Sahili'ni de kapladı

Avcılar Sahili'ndeki İDO İskelesi yakınları dün akşam deniz salyası da olarak bilinen müsilaj ile kaplandı. Kiraladığı deniz bisikletlerinin çevresi müsilajla kaplanan Ömer Karakaya, "Avcılar'da 2 yıldan bu yana müsilaj görülüyor. Böyle giderse denizde ne balık ne başka canlı kalır. Dalgalar bazen temizliyor. Artıkları denize bırakıyorlar bunun sonucunda oluyor. Atıklar atılmazsa deniz tertemiz olur" dedi.

Deniz bisikleti ile denizde açılanlar da yer yer müsilajı gördüklerini söylediler.

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