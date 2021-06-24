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ODTÜ'den Marmara'daki müsilaj sorunu için inceleme! Bilim insanları görevde

Marmara'daki müsilaj sorunu için araştırmalara derinleşiyor. MARMOD Projesi kapsamında, Marmara Denizi'ndeki araştırmalar devam ediyor. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde görevli bilim insanlarının, Adalar'ın güneyi ile Çınarcık Çukuru'nda yer alan oşinografi istasyonlarında gerçekleştirdikleri çalışmalar görüntülendi.

Giriş Tarihi: 24.06.2021 12:18 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 12:22
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ODTÜ'den Marmara'daki müsilaj sorunu için inceleme! Bilim insanları görevde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü koordinasyonunda yürüttüğü Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi'nde görev alan ve Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumları ile ilgili çalışmalarına devam eden bilim insanları, ilk kez derin Marmara'da yani 100 metre ve ötesindeki müsilaj tabakalarını inceledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ODTÜ'den Marmara'daki müsilaj sorunu için inceleme! Bilim insanları görevde

MARMOD Projesi kapsamında, Marmara Denizi'ndeki araştırmalar devam ediyor.

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ODTÜ'den Marmara'daki müsilaj sorunu için inceleme! Bilim insanları görevde

Haydarpaşa Limanı'ndan hareket eden Bilim-2 gemisinin ilk durağı Adalar'ın güneyindeki oşinografi istasyonu oldu. Burada ilk olarak tuzluluk, sıcaklık, derinlik, oksijen, bulanıklık, klorofil-a, ışık miktarını ölçen ve istenen derinlikten su örneği alabilen CTD Rozet Sistemi 100 metrelik derinliğe indirildi. Ardından denize indirilen plankton ağı ile su kolonu içindeki müsilaj tabakasından örnek alındı. Taban çamurunun temin edilmesi amacıyla da çoklu karot örnekleyicisi olan ahtapot cihazı suya bırakıldı.

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ODTÜ'den Marmara'daki müsilaj sorunu için inceleme! Bilim insanları görevde

Alınan numuneler daha sonra gemi içindeki laboratuvarda incelendi ve yeni veriler elde edilmek üzere deneyler yapıldı.

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ODTÜ'den Marmara'daki müsilaj sorunu için inceleme! Bilim insanları görevde

Bilim-2 gemisinin ikinci durağı, Marmara Denizi'nin en derin noktalarından biri olarak bilinen Çınarcık Çukuru oldu. Bilim insanları, ilk kez 1210 metre derinlikte gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında gerekli numuneleri alarak laboratuvarda inceledi.