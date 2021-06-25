İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'na depremzedelerden eleştiri! “8 aydır neredesiniz?”

"8 AYDIR NEREDEYDİNİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hitabı sonrası bir depremzede, "Biz Bayraklı olarak çok mağduruz. Siz Kuşadası'na kadar geldiniz. Sizi bekledik. Umut ettik. Ama uğramadınız. 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Kuşadası'na kadar geldiniz, buraya gelmemenizin gerekçesini söyler misiniz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.





Ziyaret esnasında ilçe belediyelerinin kendilerini unuttuğunu söyleyen depremzedeler ise "Emsal artışı istiyoruz" şeklinde slogan attı.