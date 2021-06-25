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İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'na depremzedelerden eleştiri! “8 aydır neredesiniz?”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle evleri yıkılan vatandaşları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrası bir depremzede, "8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Kuşadası'na kadar geldiniz, buraya gelmemenizin gerekçesini söyler misiniz?" sorusunu yöneltti.

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Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'na depremzedelerden eleştiri! “8 aydır neredesiniz?”

İzmir'de 30 Ekim 2020 yılında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 117 kişi hayatını kaybederken, 1.053 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşların dışında birçok kişinin evi yıkıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 8 ayın ardından, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, burada bir kadının tepkisiyle karşılaştı.

"8 AYDIR NEREDEYDİNİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hitabı sonrası bir depremzede, "Biz Bayraklı olarak çok mağduruz. Siz Kuşadası'na kadar geldiniz. Sizi bekledik. Umut ettik. Ama uğramadınız. 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Kuşadası'na kadar geldiniz, buraya gelmemenizin gerekçesini söyler misiniz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ziyaret esnasında ilçe belediyelerinin kendilerini unuttuğunu söyleyen depremzedeler ise "Emsal artışı istiyoruz" şeklinde slogan attı.

Kılıçdaroğlu'na eleştiri! “8 aydır neredesiniz?” KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ! "8 AYDIR NEREDESİNİZ?"

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