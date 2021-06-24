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İmamoğlu'nun 'Temel Atmama Töreni' şovundan sonra Kılıçdaroğlu fena çark etti! İşte müsilaj çözümü: Biyolojik arıtma lazım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek "temel atmama" programı düzenlemişti. Ekrem İmamoğlu, "Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. (Gülüyor) Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok" iddiasında bulunmuştu. İmamoğlu'nun şovundan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli ziyaretinde yaptığı açıklamada müsilaja "biyolojik arıtma" çözümü önererek çark etti. Kılıçdaroğlu, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili, "İnsanın yarattığı kirliliğin denize derin deşarj yapılmaması lazım. Biyolojik arıtmanın, kimyasal arıtmanın yapılması ve buradan arındırılan suyun çevrede kullanılması lazım." dedi.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
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İmamoğlu'nun 'Temel Atmama Töreni' şovundan sonra Kılıçdaroğlu fena çark etti! İşte müsilaj çözümü: Biyolojik arıtma lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili, "İnsanın yarattığı kirliliğin denize derin deşarj yapılmaması lazım. Biyolojik arıtmanın, kimyasal arıtmanın yapılması ve buradan arındırılan suyun çevrede kullanılması lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Kocaeli ziyaretinde esnaf ziyaretinde bulundu.

BİYOLOJİK ARITMA ÖNERDİ
Bir basın mensubunun Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı hakkındaki değerlendirmesini sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Marmara Denizi'nin kurtarılması için hazırlanacak her eylem planın özünde biyolojik arıtma, kimyasal arıtma var mı, yok mu? Biyolojik ve kimyasal arıtma yapılıp ve oradan elde edilen su doğada kullanılırsa yani parkta, ağaç sulamada, park sulamada, kaldırım gibi temizlik işlerinde kullanılırsa ben anlarım ki o komisyon görevini yapmıştır ama öyle bir şey yok. Usulen arıtma yapıyoruz deyip, derin deşarjla veriyorlarsa denize, denizi kirletiyor. Bu doğru değil. Kimyasal arıtma, biyolojik arıtma ikisinin beraber olmazı lazım." şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU: BÖYLE BİR ARITMA TESİSİNE GEREK YOK
Ekrem İmamoğlu, 6 Kasım 2019 tarihinde yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. (Gülüyor) Çünkü göreve geldiğimizde bizim önümüze getirilmiş, dayatılmış, ihaleye çıkılmış teklifler alınmış Silahtarağa'da bir hem de Eyüp Sultan'ın devamında ve ilçenin sınırları içerisinde, Haliç'in o güzel doğasının bütünleyen 130 bin metrekarelik alanı kapsayan, 70 bin metrekareye kısmı orman olan bir arazide bir arıtma tesisi…

Maliyeti 1 milyar 100 milyonun üzerinde. Bir katrilyondan bahsediyorum yani. Siz tabi sayıları daha iyi bilirsiniz. Arazi değeriyle beraber 1.5 milyarı aşan bir proje… Ekonomik sıkıntı bir kenara… Durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında.

Arkadaşlarıma araştırma yaptırıyorum. Birçok projeyi yapıyoruz. Buna da yaptık. Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok. Ne yazık ki yok. 1.5 milyar…"

Temel atmama değil yüzlerce temel atma ister! "TEMEL ATMAMA DEĞİL YÜZLERCE TEMEL ATMA İSTER!"
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