25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Canan Kaftancıoğlu ve Fatih Portakal'a 18 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına yönelik gönderme! "Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlardır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Canan Kaftancıoğlu ve Fatih Portakal'a 18 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına yönelik gönderme! "Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlardır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar." ifadelerini kullanarak muhalefetin 18 yaş ve üstünün aşılanmasına yönelik geçmiş dönemlerdeki eleştirilerine yanıt verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda  "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca yüzü kızarmayacak nasıl olsa" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Canan Kaftancıoğlu ve Fatih Portakal'a 18 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına yönelik gönderme! Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlardır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 18 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına yönelik paylaşımda bulundu. Bakan Koca ayrıca muhalefetin geçmişteki paylaşımlarına da yanıt verdi.

BAKAN KOCA: UMARIZ BUGÜNLERDE SIK SIK GÜNEŞE ÇIKIYORLAR

"Genç normale hazırlık başladı. Arkadaşlar heyecanlı. Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar."

CHP'Lİ KAFTANCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Bu açıklama üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" demişti.

FATİH PORTAKAL: İ-NAN-MI-YO-RUM

Benzer şekilde FOX TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal da Twitter hesabından paylaşımda bulunmuş, Bakan Koca'nın mesajıyla ilgili haberi alıntılayarak "İ-nan-mı-yo-rum" ifadelerini kullanmıştı.

Bunlar dışındaki illerin 12-18 Haziran arasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"Erzurum (84,67), Sivas (84,61), Bitlis (83,76), Kars (82,48), Kırşehir (81,47), Kastamonu (79,18), Tokat (79,12), Çorum (69,61), Erzincan (69,53), Zonguldak (69,35), Hakkari (68,8), Kayseri (68,52), Yozgat (68), Ardahan (65,52), Isparta (65,18), Muş (63,73), Kırıkkale (63,51), Trabzon (60,35), Sakarya (59,18), Düzce (58,63), Gümüşhane (57,87),

Artvin (57,82), Diyarbakır (57,47), Ordu (55,69), Kocaeli (54,42), Bayburt (53,72), Afyonkarahisar (53,6), Bilecik (52,12), Van (51,94), İstanbul (51,27), Denizli (50,53), Malatya (50,36), Elazığ (50), Niğde (48,89), Yalova (46,01), Konya (45,82), Çankırı (45,21), Mardin (43,99), Siirt (43,8), Bursa (43,55), Tekirdağ (40,61), Çanakkale (40,07), Nevşehir (39,68), Batman (39,5),

Giresun (39), Karaman (37,66), Karabük (36,94), Uşak (36,81), Aksaray (36,64), Bingöl (35,85), Burdur (35,19), Kırklareli (34,56), Gaziantep (33,74), Manisa (31,57), Samsun (30,97), Bartın (29,65), Amasya (28,61), Balıkesir (27,49), Antalya (27,08), Kilis (26,61), Muğla (26,38), İzmir (25,99), Şanlıurfa (25,39), Şırnak (23,8), Tunceli (22,77), Mersin (20,23), Kahramanmaraş (17,29), Aydın (16,71), Iğdır (16,39), Sinop (14,78)"

O aşı sonrası antikor oranı düşüyor! O AŞI SONRASI ANTİKOR ORANI DÜŞÜYOR!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA