25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de depremzedelerden soğuk duş! “8 aydır neredesiniz?”

Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de depremzedelerden soğuk duş! “8 aydır neredesiniz?”

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2021 18:16
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle evleri yıkılan vatandaşları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrası bir depremzede, "8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Kuşadası'na kadar geldiniz, buraya gelmemenizin gerekçesini söyler misiniz?" sorusunu yöneltti.

İzmir'de 30 Ekim 2020 yılında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 117 kişi hayatını kaybederken, 1.053 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşların dışında birçok kişinin evi yıkıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 8 ayın ardından, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, burada bir kadının tepkisiyle karşılaştı.

"8 AYDIR NEREDEYDİNİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hitabı sonrası bir depremzede, "Biz Bayraklı olarak çok mağduruz. Siz Kuşadası'na kadar geldiniz. Sizi bekledik. Umut ettik. Ama uğramadınız. 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Kuşadası'na kadar geldiniz, buraya gelmemenizin gerekçesini söyler misiniz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ziyaret esnasında ilçe belediyelerinin kendilerini unuttuğunu söyleyen depremzedeler ise "Emsal artışı istiyoruz" şeklinde slogan attı.

Kılıçdaroğlu'na eleştiri! “8 aydır neredesiniz?”
Kılıçdaroğlu'na eleştiri! “8 aydır neredesiniz?”
CHP medyasında Kılıçdaroğlu çatlağı!
CHP medyasında "Kılıçdaroğlu" çatlağı!
Başkan Erdoğan'dan 'erken seçim' sözleri
Başkan Erdoğan'dan 'erken seçim' sözleri
Yasin Börü cinayeti davasında ceza yağdı
Yasin Börü cinayeti davasında ceza yağdı
Hatay'da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yeni adımların hazırlığı içindeyiz
Hatay'da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yeni adımların hazırlığı içindeyiz
Turkovac'tan sonra bir güzel haber daha
Turkovac'tan sonra bir güzel haber daha
Başkan Erdoğan Hatay'da
Başkan Erdoğan Hatay'da
PKK içinde infazlar sürüyor!
PKK içinde infazlar sürüyor!
Türkiye'deki Suriyelilere 3 milyar euro
Türkiye'deki Suriyelilere 3 milyar euro
CHP’li belediye başkanının başkanlığı düştü
CHP’li belediye başkanının başkanlığı düştü
Çocuklara yapılacak aşı hakkında flaş açıklama
Çocuklara yapılacak aşı hakkında flaş açıklama
Bakan Karaismailoğlu'dan dikkat çeken Kanal İstanbul sözleri
Bakan Karaismailoğlu'dan dikkat çeken Kanal İstanbul sözleri
Daha Fazla Video Göster