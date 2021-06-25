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Asrın projesi Kanal İstanbul'da ilk temel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle atılacak

Son dakika haberine göre; Asrın projesi Kanal İstanbul kapsamında Sazlıdere geçişini sağlayacak köprünün temeli, cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle atılacak. Kanal İstanbul projesinin başlangıç aşaması olan Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreni öncesinde hazırlıklar sürüyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2021
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Asrın projesi Kanal İstanbul'da ilk temel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle atılacak

Kanal İstanbul projesinin başlangıç aşaması olan Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreni öncesinde hazırlıklar sürüyor. Yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören için daha önce oluşturulan şantiye bölgesinde tören alanı kuruldu.

EĞİK ASKILI KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK
Kanal İstanbul güzergâhına yapılacak ilk köprü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü de dahil olmak üzere, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'ne dahil olacak. Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim-08 kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayan gergin eğik askılı köprü inşa edilecek.

6 KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK
Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşacak. Yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu 1618 metreyi bulacak.

2x4 şeritli hizmet verecek köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. "Diamond" geometrisi ile tasarlanan köprü kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak. Kanal İstanbul Projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek.


3 YENİ BARAJ YAPILACAK
Sabah'ta yer alan habere göre, Kanal İstanbul güzergâhının yüzde 78'i mevcutta var olan su yollarından oluşuyor. Küçükçekmece Gölü, Sazlıdere Barajı ve ikisi arasındaki su kanalı, kuzeye doğru devam eden dere yatakları üzerinde kurgulanacak proje, ağırlıklı olarak sulak olan bir güzergâhı genişleterek düzenleyecek yeni bir su yolu oluşturuyor. Ayrıca Sazlıdere Barajı'nın yerine 3 yeni barajın yapılacağı bildirdildi.

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