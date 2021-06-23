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Kanal İstanbul Türkiye ekonomisine nasıl katkı sağlayacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan flaş açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı canlı yayında Kanal İstanbul hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dünya genelinde gemilerin sayılarının ve boyutlarının artmaya başladığını söyleyen Karaismailoğlu, "10 sene sonra Boğaz'dan 78 bin gemi geçmesini bekliyoruz. Bu kadar geminin Boğaz'dan geçmesi mümkün değil. Bu da gemilerin beklemesi demek. Bir geminin bekleme maliyeti yaklaşık 104 bin dolar. İşletmeler bu hesaplamaları yaparak Kanal İstanbul alternatifine yönelenecek." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
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Kanal İstanbul Türkiye ekonomisine nasıl katkı sağlayacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan flaş açıklamalar

Bakan Adil Karaismailoğlu katıldığı canlı yayında muhalefetin Kanal İstanbul projesine yönelik eleştirilerine cevap verdi.

78 BİNE ÇIKACAK

Her geçen gün kullanımı azalan gemilerin İstanbul Boğazı'ndan ücretsiz geçmek varken, neden kanaldan ücretli olarak geçmeyi tercih edeceği sorusuna yanıt veren Karaismailoğlu, "Gemilerin sayısı düşmüyor. Gemi boyutları olabilecek en büyük boyuta geldi. Günümüzde 43 bin geminin geçtiği Boğaz'dan geçiş, önümüzdeki 10 yılda 78 binlere çıkacak. 78 bin geminin buradan geçmesi mümkün değil. 43 binde bile zorluk yaşıyoruz." dedi.

ETKİNLİKLERE TRAFİK NEDENİYLE İZİN VEREMİYORUZ

Geçtiğimiz günlerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında iki balıkçının transit gemi çarpması nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı'nın İstanbul'a kazandırılması gerekiyor. Biz etkinliklere izin veremiyoruz gemi trafiğinden dolayı. İstanbul Boğazı'nda bunların yanında bir de şehir içi seferler var. 500 bin sefer yapılıyor. Tüm bunlar bir kargaşa yaratıyor." ifadelerini kullandı.

GEÇİŞ ZORUNLU OLMAYACAK

Samatya ve Zeytinburnu açıklarında yüzlerce geminin beklediğini ifade eden Bakan, "Kanal İstanbul'dan geçiş zorunlu olmayacak. Bu gemilerin bekleme maliyetleri var. Bir gemi, ortalama 34.5 saatlik bekleme için 104 bin dolar zarar uğruyor. Beklemek pahalı olacağı için işletmeler parasını verip geçecek. O yüzden Kanal İstanbul'u tercih edecekler. Alternatif bir su yolu olacak." şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul neden gerekli? KANAL İSTANBUL NEDEN GEREKLİ?

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