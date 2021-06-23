Kanal İstanbul Türkiye ekonomisine nasıl katkı sağlayacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan flaş açıklamalar

ETKİNLİKLERE TRAFİK NEDENİYLE İZİN VEREMİYORUZ

Geçtiğimiz günlerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında iki balıkçının transit gemi çarpması nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı'nın İstanbul'a kazandırılması gerekiyor. Biz etkinliklere izin veremiyoruz gemi trafiğinden dolayı. İstanbul Boğazı'nda bunların yanında bir de şehir içi seferler var. 500 bin sefer yapılıyor. Tüm bunlar bir kargaşa yaratıyor." ifadelerini kullandı.