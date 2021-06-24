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Kanal İstanbul'un maliyeti ne kadar? Çevreye zararı var mı? Kanal İstanbul için vergi alınacak mı? İşte 50 soruda Kanal İstanbul

Türkiye'nin tarihi projelerinden Kanal İstanbul, her projeye karşı çıkan muhalefetin iftiralarıyla karşı karşıya. İletişim Başkanlığı, yaratılan bilgi kirliliğine karşı Kanal İstanbul hakkında en çok sorulan 50 soruya cevap verdi. Kanal İstanbul projesinin kaç yıl süreceği ve maliyetine açıklık getirilirken, tam güzergah ve çevreye etkileri de anlatıldı. 50 soruda Kanal İstanbul projesi ile gemi trafiği ve İstanbul Boğazı'nın geleceği son noktalara da değinildi. İşte tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.06.2021 17:31 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 17:46
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Kanal İstanbul'un maliyeti ne kadar? Çevreye zararı var mı? Kanal İstanbul için vergi alınacak mı? İşte 50 soruda Kanal İstanbul

Kanal İstanbul projesi hakkında muhalefet ve yandaş medyası tarafından yapılan yalan haberlere karşı vatandaşın aklındaki 50 soruya cevap verildi. 50 soruda Kanal İstanbul projesi ile gemi trafiği ve İstanbul Boğazı'nın geleceği son noktalara da değinildi. İşte tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kanal İstanbul'un maliyeti ne kadar? Çevreye zararı var mı? Kanal İstanbul için vergi alınacak mı? İşte 50 soruda Kanal İstanbul

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada Türkiye'nin tarihi projesi Kanal İstanbul için önemli noktalara değindi.

Günümüzde deniz ticaretinin global hacmi 30 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bunu, 150 farklı ülkeye ait yaklaşık 54 bin ticaret gemisi her gün milyonlarca ton yük taşıyarak gerçekleştiriyor. Enerji sektöründeki ilerlemelerle akaryakıt ve tehlikeli madde taşıyan tankerlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Güvenlik ve çevre riskleri, günümüzde ülkelerin en önemli sorunu haline gelmiş durumda. Uluslararası deniz ticaretindeki bu gelişmeler ülkeleri daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli yeni deniz yolları arayışına itiyor kuşkusuz. Ülke ekonomilerine katkı sağlayan, global ticaret ağlarını rahatlatan ve böylelikle sahibi olduğu ülkenin uluslararası sisteme daha fazla entegre olmasını sağlayan kanallar artık çok daha stratejik öneme sahip. Dünya deniz ulaştırmasının yüzde 25'inin Türkiye'nin içinde yer aldığı Akdeniz havzasında gerçekleştiğini göz önüne aldığımızda, Türkiye'nin bu gelişmelere kayıtsız kalması da elbette düşünülemez.

Türkiye, bir çok ülkenin geçmişte yaptığı ve halen yapmakta olduğu gibi alternatif ticaret yolları inşa ederek; güvenlik risklerini azaltacak, ekonomisine katkı sağlayacak, uluslararası ticaret sistemine entegre olacak ve coğrafyasının kendisine sunduğu stratejik öneminden hakkıyla yararlanacaktır. İşte tam da bu noktada; Kanal İstanbul projesi 11 milyar dolarlık yatırımla İstanbul'un tüm deniz risklerini ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek, 10.000 kişilik yeni istihdam sağlayacak ve ülkemize yılda 1 milyar dolar gelir getirecektir. Kanal İstanbul ile İstanbul Boğazı için tehlike arz eden tüm gemi taşımacılığı daha güvenli hale gelecek, boğazın tarihsel dokusu korunacak, kazalar önlenecek, şehir hatlarının yükü hafifleyecek ve seyir emniyeti sağlanacaktır.

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Kanal İstanbul'un maliyeti ne kadar? Çevreye zararı var mı? Kanal İstanbul için vergi alınacak mı? İşte 50 soruda Kanal İstanbul

Ticari gemi trafiğinin Kanal İstanbul'a geçmesiyle, İstanbul Boğazı spor, kültür ve sanat alanlarında çeşitli organizasyonlar ve aktiviteler için önemli bir merkez haline gelecektir. Böylece, daha huzurlu daha sakin daha doğal bir İstanbul Boğazı'nın en büyük kazananı kuşkusuz tüm vatandaşlarımız olacaktır. Kanal İstanbul Projesi, dünyada yapılmış benzer projeler gibi ekonomiye değer katacak, yeni istihdam olanakları oluşturacak ve İstanbul'un tarihi deniz ticareti merkezi olma konumunu güçlendirecektir. Türkiye her sektörde güçlü projelerle atılıma devam edecektir. Bu proje için Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ ve ODTÜ başta olmak üzere 7 Üniversite, 200'e yakın akademisyen ve uzmanın çalıştığını, 33 bilim dalında ayrı ayrı raporlar hazırlandığını bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim.

Onlarca köklü medeniyetin yer aldığı bu toprakların en başat felsefesi her zaman ilerlemeci yönü olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti de bu bakış açısıyla her geçen gün daha da ileriye gitmiştir. İstiklal savaşını veren, Cumhuriyet'i kuran ve günümüze gelene kadar Türkiye'nin uluslararası alanda hak ettiği yere gelmesi için çalışan, taş üstüne taş koyan ve emek veren herkesin hayalini gerçekleştirmek üzere 2023 vizyonuyla dünya çapında birçok eser üretildi şimdiye kadar. Kanal İstanbul da hem bu değerlerin bir ürünü hem de ülke çıkarlarımızın ayrılmaz bir parçası olarak atılan adımlardan biri olacaktır kuşkusuz. Günümüz dünyasını iyi kavrayan ve buna göre ihtiyaçları ortaya koyan ama aynı zamanda geleceğin dünyasını da vizyoner bir perspektifte ele alan bir düşüncenin ürünüdür Kanal İstanbul.

Zira Türkiye'nin sadece bugüne odaklı sistem üretmesi, sadece günün ihtiyaçlarını esas alan alt ve üst yapı yatırımları yapması ilerlemeci tarihinin akışına da ters olacaktır. Kesinlikle bugünün ihtiyacı olan ama aynı zamanda geleceğe de bir köprü olacak Kanal İstanbul da işte böyle bir projedir. Kanal İstanbul konusunda ulusal ve uluslararası kamuoyunun aklına gelen ve henüz üzerinde hiç düşünmediği soruların kapsamlı, teknik, bilimsel ve objektif cevaplarını bu kitapçıkta bulabileceğinizi umuyorum.

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Kanal İstanbul'un maliyeti ne kadar? Çevreye zararı var mı? Kanal İstanbul için vergi alınacak mı? İşte 50 soruda Kanal İstanbul

1- KANAL İSTANBUL PROJESININ AMACI NEDIR?

İstanbul Boğazı'nda su yolu ulaşımını riske eden keskin dönüşler, kuvvetli akıntılar ve transit gemi trafiği ile dik kesişen kent içi deniz trafiği mevcuttur

stanbul Boğazı'ndan yılda yaklaşık 43.000 gemi geçmektedir. İstanbul Boğazı'nda su yolu ulaşımını riske eden keskin dönüşler, kuvvetli akıntılar ve transit gemi trafiği ile dik kesişen kent içi deniz trafiği mevcuttur.

İSTANBUL BOĞAZININ EN DAR VIRAJI 698 METREDIR, BU DURUM GEMILERIN MANEVRALARINI ZORLAŞTIRMAKTADIR.

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Kanal İstanbul'un maliyeti ne kadar? Çevreye zararı var mı? Kanal İstanbul için vergi alınacak mı? İşte 50 soruda Kanal İstanbul

Yılda yaklaşık 43.000 geminin geçtiği İstanbul Boğazı, en dar yeri 698 m olan doğal bir su yoludur. Gemi trafiğindeki artış, teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle akaryakıt ve benzeri diğer tehlikeli/ zehirli maddeleri taşıyan gemi (tanker) geçişlerinin artması, İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturmaktadır. İstanbul Boğazı'nda su yolu ulaşımını riske eden keskin dönüşler, kuvvetli akıntılar ve transit gemi trafiği ile dik kesişen kent içi deniz trafiği mevcuttur. Boğaz'ın her iki yakasında yüzbinlerce sakin yaşamaktadır. Boğaziçi gün içinde milyonlarca İstanbullu için ticaret, yaşam ve geçiş yeridir.

Transit geçen gemi trafiği açısından Boğaz her geçen yıl daha tehlikeli hale gelmektedir. 100 yıl öncesinde 3-4 bin olan yıllık gemi geçiş sayısı artmış ve 45-50 bine ulaşmıştır. Büyük gemiler için Boğaz'da ortalama bekleme süresi ise 14,5 saattir. Bekleme süresi bazen 3-4 günü bulabilmektedir. Bu çerçevede, İstanbul Boğazı'na alternatif bir geçiş koridorunun planlanması zorunlu hale gelmiştir. Kanal İstanbul ile günde 500 bin yolcuyu seyahat ettiren şehir hatlarıyla transit gemilerin 90 derecelik dik kesişmelerinin önüne geçilerek, güvenli seyahat sağlanacaktır. Aynı zamanda kent içi ulaşımda denizyolunun payının arttırılması mümkün olabilecektir.

Bu bağlamda, Kanal İstanbul projesinin amacı; İstanbul Boğazı'nın tarihsel dokusunun korunması ve güvenliğinin sağlanması, İstanbul Boğazı'nın trafik yükünün hafifletilmesi, İstanbul Boğazı'nın trafik güvenliğinin sağlanması, Seyir emniyetinin sağlanması, Yeni bir uluslararası su yolu ve yatay mimariye dayalı modern bir yerleşim alanı KANAL İSTANBUL PROJESİ ILE GÜNDE 500 BIN oluşturulması.