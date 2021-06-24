Temel atma töreni için geri sayım başladı! İstanbul dünyanın yeni lojistik üssü olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hazırladığı Kanal İstanbul projesine ilişkin rapor ortaya çıktı. Raporda, yapılan dev yatırımlara Kanal İstanbul'un da eklenmesiyle İstanbul'un dünyanın yeni lojistik üssü olacağı belirtildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Kanal İstanbul'a ilişkin hazırladığı rapora SABAH ulaştı. Dünya ticaretine yön verecek heyecan verici projenin A'dan Z'ye bilinmeyenlerine yer verilen değerlendirme raporunda Boğaz'ın tehlikeli noktalarının yanı sıra İstanbul'un dünya ticaretinde bugün ve yarınki rolüne özellikle dikkat çekildi.
Çin tarafından hayata geçirilecek modern ticaret ağının en önemli noktasının, dünyanın yeni lojistik üssünün İstanbul olacağı bildirildi. İşte satırbaşları:
TİCARET AĞININ ODAĞINDA
ABD, 7 filosuyla denizlerde hakimiyet sağladı. Dünya ticaretinin yüzde 90'ı deniz yoluyla yapıldığından devletleri alternatif yollar aramaya teşvik ediyor.
Bu alandaki yatırımların en büyüğü kuşkusuz İpek Yolu Projesi... Çin'in bu modern ticaret ağının en önemli noktası, dünyanın yeni lojistik üssü İstanbul olacak. İstanbul, yeni havalimanıyla da hava ulaşımında şimdiden destan yazmaya başladı.
BOĞAZ'DA RİSK ARTIYOR
Son 10 yılda Boğaz'dan geçen gemilerin toplam yük oranı yüzde 22 artarken tehlikeli madde yükü ise yüzde 8 artış gösterdi. 1960'tan bu yana Boğaz'da 15 tehlikeli kaza gerçekleşti.
Boğazı'daki risklerin en önemlileri şöyle sıralanıyor: Keskin ve dar dönüşler, kuvvetli yüzey akıntısı, ters dip akıntıları, büyüyen gemiler, artan kent içi deniz trafiği.
Şu an günde 500 bin yolcu toplam 54 iskeleden karşılıklı geçiş yapıyor. 2050'de toplu taşıma yolculuklarının yüzde 5'inin (1 milyon 150 bin kişi) deniz yolu ile yapılması planlanıyor.
BEKLEME SÜRESİ UZUYOR
Son 5 yıllık verilere göre; İstanbul Boğazı'nda gemilerin her geçişte yaklaşık 14.2 saat beklediği tespit edildi. Ne yazık ki önümüzdeki yıllarda bekleme sürelerinin 4-5 günü bulacağı tahmin ediliyor.
SÜREKLİ GELİR KAPISI
Kanal İstanbul, Süveyş, Panama ve Kiel kanalı gibi yapay bir kanal olacak. Ekonomiyi şaha kaldıracak olan Kanal İstanbul, Türkiye için sürekliliği olan bir gelir kapısı olacak.
Bu projeyle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYİH) etkisinin 12 milyar dolar olması bekleniyor.
Ayrıca 505 bin 892 kişinin istihdam edilmesi ve 28 milyar dolarlık üretimin olması tahmin ediliyor. Bu verilere göre; 3 günlük gemi geçişi ile 30 derslik okul, 1 haftalık gemi geçişi ile 100 yataklı hastane ve 2 aylık gemi geçişi ile 2 kilometre metro hattı yapılabiliyor.
KAVŞAK NOKTASI
İstanbul, Kuzey Marmara Otoyolu, bu hattan geçecek demiryolu, dünyanın en büyük kargo taşımacılığı hacimlerinden birine sahip İstanbul Havalimanı, Kuzey'de inşa edilecek Karadeniz Limanı ve Kanal İstanbul ile küresel ticaretin kavşak noktası haline gelecek. Kanal İstanbul'un yapılmasıyla birlikte Marmara Bölgesi, Avrasya'nın lokomotifi olacak.
ORTA KORİDOR ROTASI İLE YOL VE ZAMAN AVANTAJI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sosyal medyada Kanal İstanbul'a ilişkin çarpıcı bir detayı daha paylaştı.
Çin'den yola çıkacak bir konteyner için Orta Koridor, Kuzey Koridor ve Güney Koridor olmak üzere 3 güzergâhı karşılaştıran Bakanlık, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Orta Koridor'un deniz yoluna kıyasla ulaşımı yaklaşık 15 gün kısalttığına dikkat çekti.
Böylece Türkiye'nin, "Orta Koridor rotasıyla" ticaretten daha fazla pay alabileceğine vurgu yapıldı. "Çin'den Avrupa'ya bir konteyner, Orta Koridor (Türkiye) üzerinden 10-15 günde, Kuzey Koridor üzerinden 15-20 günde, Güney Koridor üzerinden 45-60 günde ulaşmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
TEMEL ATMA TÖRENİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Kanal İstanbul projesinin başlangıç aşaması olan Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreni öncesinde hazırlıklar sürüyor. 26 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören için daha önce oluşturulan şantiye bölgesinde tören alanı kuruldu.
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