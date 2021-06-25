Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Partili vekillere 8 talimat!
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldiği milletvekillerine “Vatandaşlarla daha sık buluşun. Yeni anayasa sürecine sahip çıkın” mesajı verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Milletvekillerinden, TBMM'nin 8 Temmuz'da tatile girmesinin ardından yaz boyunca vatandaşlarla bir araya gelmelerini isteyen Erdoğan'ın, "Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar gidin, sıkılmadık el bırakmayın" dediği öğrenildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıyla ilgili şunları kaydetti:
(Başkan Erdoğan) Devam eden projeler ve kendilerinin değerlendirmeleriyle ilgili görüşlerini paylaştılar. İlleriyle ilgili değerlendirmelerin yanı sıra salgınla mücadele konusunda görüşlerini paylaştılar. Terörle mücadele konusundaki başarılar değerlendirildi. Milletvekillerimize ve teşkilatlarımıza söylediği, vatandaşlarımızla daha yoğun bir arada olmak gerektiğidir.
(Salgın tedbirleri, normalleşme dönemi) Teşkilatlarımızın ve milletvekillerimizin geçmişte yaptığı gibi yaz aylarında vatandaşlarımızla bir araya geleceği yoğun bir çalışma dönemi olacak. Milletvekillerimizin illerine göre değerlendirmeleri, tarım, terörle mücadele konusu değerlendirildi.
Dış politikada Avrupa ve Afrika ile ilişkiler değerlendirildi. Cumhurbaşkanımız tavsiye ve talimatlarının yanı sıra salgınla ilgili Türkiye'nin pozitif ayrışan yöntemlerini paylaştı.
Yeni anayasa sürecine sahip çıkılması gerekliliğine vurgu yaptı. Türkiye'de sivil anayasa arayışı vardır. Cumhurbaşkanımız bunun gerçekleşmemiş olmasının kabul edilemeyeceği, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde sahip çıktığı, bunun hayata geçirilmesi konusunda değerlendirmeleri oldu.
NATO ve Azerbaycan'daki ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Haftaya yine Cumhurbaşkanımız milletvekilleriyle bir araya gelecek. Bu seri aynı şekilde devam edecek. Belediye başkanlarımızla devam ediyor. Genel Merkezimiz, teşkilatımız ve milletvekillerimizle birlikte Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edecek. Bu arada Başkan Erdoğan'ın, bugüne kadar yapılan anayasaların hepsinin darbe dönemi anayasaları olduğunu, ilk kez bir sivil anayasa yapmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Toplantıda sosyal medyada yer alan bazı videolar da gündeme geldi. Erdoğan'ın milletvekillerine "Sanal gündem ile ilgili değil gerçek gündemin peşinden koşun" dediği öğrenildi.
İNGİLİZCESİ HAYRAN BIRAKTI
Toplantıda ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmeye tercüman olarak katılan, eski milletvekil Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab da gündeme geldi. Hem eski ABD Başkanı Donald Trump, hem de Biden'la görüşmesini aktaran Erdoğan'ın şunları söylediği öğrenildi: "Fatma kızımız çok iyi İngilizce ve hukuk bilgisine sahip. O zaman Trump bana dedi ki 'İngilizce'ye çok hâkim. Nerede öğrendi?' Ben de dedim ki Teksas'ta öğrendi. Trump demişti ki 'Ben de Teksaslıyım. Bu kadar İngilizce'ye hâkim değilim.' Biden da Fatma kızımızın tercümesine hayran kaldı. İkisi de Fatma kızımızı bu kadar iyi İngilizce konuşmasından dolayı tebrik ederken, bizim muhalefet başörtülü vesaire diyerek eleştiriyor. Millet neyin peşinde, bizimkiler neyin."
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