Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Partili vekillere 8 talimat!





İNGİLİZCESİ HAYRAN BIRAKTI



Toplantıda ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmeye tercüman olarak katılan, eski milletvekil Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab da gündeme geldi. Hem eski ABD Başkanı Donald Trump, hem de Biden'la görüşmesini aktaran Erdoğan'ın şunları söylediği öğrenildi: "Fatma kızımız çok iyi İngilizce ve hukuk bilgisine sahip. O zaman Trump bana dedi ki 'İngilizce'ye çok hâkim. Nerede öğrendi?' Ben de dedim ki Teksas'ta öğrendi. Trump demişti ki 'Ben de Teksaslıyım. Bu kadar İngilizce'ye hâkim değilim.' Biden da Fatma kızımızın tercümesine hayran kaldı. İkisi de Fatma kızımızı bu kadar iyi İngilizce konuşmasından dolayı tebrik ederken, bizim muhalefet başörtülü vesaire diyerek eleştiriyor. Millet neyin peşinde, bizimkiler neyin."