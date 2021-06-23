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Kanal İstanbul neden önemli? Boğaz'daki o tehdide dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesine en çok CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği CHP'li isimler karşı çıkarken, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kanal İstanbul'un ulaştırma ve deniz güvenliği açısından önemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 23.06.2021 14:25
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Kanal İstanbul neden önemli? Boğaz'daki o tehdide dikkat çekti

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul Boğazı'nın normal kapasitesinin üstünde hizmet verdiği için gemilerin 12 gün beklediğini ve çevre kirliliğine neden olduğunu belirterek, "İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısının 10-15 yıl sonra 65 bine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu ne demek? Kapasitenin 3 katı olması nedeniyle gemiler bekleyecek. Beklediği zaman denizi, havayı kirletecek." dedi.

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Kanal İstanbul neden önemli? Boğaz'daki o tehdide dikkat çekti

Prof. Dr. Ilıcalı, Kanal İstanbul'un ulaştırma ve deniz güvenliği açısından önemi, İstanbul Boğazı'ndaki kaza ve trafik riskinin nasıl bir tehdit oluşturduğu, gemilerden çıkan emisyonun çevrede yarattığı tahribata ilişkin görüşlerini anlattı.

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Kanal İstanbul neden önemli? Boğaz'daki o tehdide dikkat çekti

"DÜNYADA ORTASINDAN BOĞAZ GEÇEN BAŞKA ŞEHİR YOK"

Kanal İstanbul'a stratejik, ekonomik ve güvenlik yönünden baktığını belirten Prof. Dr. Ilıcalı, "Güvenlik yönünden baktığımızda, dünyada ortasından boğaz geçen başka şehir yok. Bu bize miras UNESCO tarafından ve bunu korumamız lazım. Boğaz'ı incelediğimizde etrafında yalılar ve güzelliklerin olduğu başka bir yer yok. Ama Boğaz'a su yolu olarak baktığımızda keskin kıvrımlar, akıntılar, rüzgarın etkisi, balıkçı tekneleri, ulaşıma katkı sağlayan tekneler, turizm amaçlı tekneler ve ticari gemiler var." diye konuştu.

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Kanal İstanbul neden önemli? Boğaz'daki o tehdide dikkat çekti

İstanbul Boğazı'ndan 1936 yılında günde 17 gemi geçerken bugün bu rakamın 135'e, yıllık olarak da 40 bine ulaştığını ifade eden Ilıcalı, geçen yük miktarının ve gemilerin boyutlarının muazzam şekilde arttığını söyledi.

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Kanal İstanbul neden önemli? Boğaz'daki o tehdide dikkat çekti

Gemilerin boyutları büyüdüğü için kıvrımlardan geçmesinin risk oluşturduğunu, tehlikeli madde taşıyan gemi sayısının fazla olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ilıcalı, dolayısıyla Boğaz'da kaza riskinin bulunduğunu kaydetti.