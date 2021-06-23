23 Haziran 2021, Çarşamba
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Kanal İstanbul neden önemli? Boğaz'daki o tehdide dikkat çekti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesine en çok CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği CHP'li isimler karşı çıkarken, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kanal İstanbul'un ulaştırma ve deniz güvenliği açısından önemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 23.06.2021 14:25
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