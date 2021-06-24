Son dakika: AK Parti'de istişare toplantısı! Başkan Erdoğan milletvekilleri ile buluştu

Bakan Koca'nın, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında, milletvekilleriyle bir araya geldiği bilgilendirme toplantısında, salgının seyri ve aşılama konuşuldu.

Toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşılanması gereken hedef nüfusun 55 milyon olduğu belirtildi. Bu hedefe ulaşılmasının da yakın olduğu ifade edildi.