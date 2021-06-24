Son dakika: AK Parti'de istişare toplantısı! Başkan Erdoğan milletvekilleri ile buluştu
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Partili milletvekilleriyle bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Gündem salgının seyri ve aşılamaydı. AK Parti'de diğer önemli toplantı ise bugün gerçekleşecek. Başkan Erdoğan, yaklaşık 50 milletvekili ile istişare toplantısında buluştu. Hedef 2023 seçimleri. Belediye başkanları ve teşkilatların çalışmaları ele alındı. Programın detaylarını A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
AK Parti'de peş peşe kritik toplantılar gerçekleşiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın AK Partili vekilleri bilgilendirdiği toplantının ardından, Başkan Erdoğan AK Partili milletvekilleri ile buluştu.
Bakan Koca'nın, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında, milletvekilleriyle bir araya geldiği bilgilendirme toplantısında, salgının seyri ve aşılama konuşuldu.
Toplumsal bağışıklığın sağlanması için aşılanması gereken hedef nüfusun 55 milyon olduğu belirtildi. Bu hedefe ulaşılmasının da yakın olduğu ifade edildi.
Bu arada, koronavirüs salgını nedeniyle AK Parti'de bir süredir yapılamayan istişare toplantıları kaldığı yerden devam edecek.
Sonuncusu 27 Şubat 2020'de düzenlenen toplantı Başkan Erdoğan başkanlığında, genel merkezde yapılacak.
50 MİLLETVEKİLİ BAŞKAN ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ
Yaklaşık 50 milletvekili ile genel merkezde Başkan Erdoğan ile bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ile Grup Başkanı Naci Bostancı'nın da katıldı.
İstişare toplantısında, gündemin değerlendirilmesi ve milletvekillerinin bölgeleriyle ilgili sorunları paylaşıldı. Öte yandan, istişare toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenleyecek.
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