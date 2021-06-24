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Son dakika: Türkiye'de ne kadar koronavirüs aşısı yapıldı? Bakanlık resmen açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 45 milyonu aştı.

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Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
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Son dakika: Türkiye'de ne kadar koronavirüs aşısı yapıldı? Bakanlık resmen açıkladı

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 45 milyonu aştı.

Detaylar gelecek...

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