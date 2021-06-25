25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye'den Honduras'a Kudüs tepkisi

Son dakika: Türkiye'den Honduras'a Kudüs tepkisi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Honduras'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının talihsizlik olduğu belirtilerek tepki gösterildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Türkiye'den Honduras'a Kudüs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Honduras'ın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının talihsiz bir gelişme olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Honduras'ın, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Büyükelçiliğin açılışının bugün (24 Haziran) gerçekleştirilmesi talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu kararı kınıyoruz.

Honduras bu adımla, Kudüs'ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuku ihlal etmiş, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir. Honduras'ı bu hatalı adımdan geri dönmeye davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA