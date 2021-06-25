Son dakika: Türkiye'den Honduras'a Kudüs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Honduras'ın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının talihsiz bir gelişme olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Honduras'ın, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Büyükelçiliğin açılışının bugün (24 Haziran) gerçekleştirilmesi talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu kararı kınıyoruz.