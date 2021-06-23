Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den CHP'ye sert eleştiri: Seçimlerde torbanın içerisine koyacağız

Yaptığı konuşmasında CHP'ye yüklenen Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Beceriksiz muhalefet trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorlar bir şey yaptıkları yok. Açıklama yapıyorlar bugün, Sayıştay'da oy kullanmayacaklarmış. Zavallı muhalefet, HSK'da niye kullandınız o zaman. Bu muhalefeti seçimlerde torbanın içerisine koyacağız. CHP artık Atatürk'ün partisi değil diyorsanız siz de gelin Memleket Partisi'ne diyorum." ifadelerini kullandı.