Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den CHP'ye sert eleştiri: Seçimlerde torbanın içerisine koyacağız
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'yi sert bir dille eleştirerek ”Zavallı muhalefet, trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorsunuz, yaptığınız bir numara yok” dedi. Ayrıca İnce, "Bu muhalefeti seçimlerde torbanın içerisine koyacağız." mesajı verdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak üzere Erzurum'daydı.
Parti binası önünde partililere seslenen İnce, partisi için destek istedi.
Yaptığı konuşmasında CHP'ye yüklenen Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Beceriksiz muhalefet trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorlar bir şey yaptıkları yok. Açıklama yapıyorlar bugün, Sayıştay'da oy kullanmayacaklarmış. Zavallı muhalefet, HSK'da niye kullandınız o zaman. Bu muhalefeti seçimlerde torbanın içerisine koyacağız. CHP artık Atatürk'ün partisi değil diyorsanız siz de gelin Memleket Partisi'ne diyorum." ifadelerini kullandı.
İnce, İl Başkanlığı binasının açılışını yaptıktan sonra vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek partisi için destek istedi.
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