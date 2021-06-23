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Haberler Gündem Haberleri 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı aşı tarihi belli oldu mu? Aşı sırası hangi yaşta? Sağlık Bakanı açıkladı...

18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı aşı tarihi belli oldu mu? Aşı sırası hangi yaşta? Sağlık Bakanı açıkladı...

18 yaş altı ne zaman aşı olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Aşılama uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunan Bakan Koca, 18 yaş altının aşı tarihini açıkladı. İşte, 18 yaş altı aşı tarihi belli oldu mu? Aşı sırası hangi yaşta? Sağlık Bakanı açıkladı...

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Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
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18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı aşı tarihi belli oldu mu? Aşı sırası hangi yaşta? Sağlık Bakanı açıkladı...

18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı aşı tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik Bilim Kurulu toplantısı sonrasında canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca, aşı sıralamasının indiği yaş grubu hakkında müjdeyi verdi. İşte, 18 yaş altı aşı tarihi belli oldu mu? Aşı sırası hangi yaşta? Sağlık Bakanı açıkladı...

18 YAŞ ALTI NE ZAMAN AŞI OLACAK?

18 yaş üstündeki kişiler cuma günü randevu alabilecek. 18 yaş altı vatandaşlar için henüz açıklama gelmedi.

AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

AŞILAMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Bilim Kurulu toplantısında aşı programındaki gelişmelerin ele aldığını belirten Bakan Koca, "Şu ana kadar yapılan aşı programı kapsamında 1 milyondan fazla vatandaşımız aşılanmış bulunmaktadır. Aşı programının 1. aşaması bildiğiniz gibi sağlık çalışanlarımızla başladı ve 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu. Salı günü itibariyle de huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalan vatandaşlarımızla bu vatandaşlarımızın bakımında görev alan personelin aşılanmasına başlandı.

Ayrıca 90 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına dün itibariyle başlandı. 90 yaşından büyük vatandaşlarımız için sağlık ekipleri evlerine giderek aşı uygulamasını yaptılar. Aşılama kapasitesinin her geçen gün artacağını bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

"Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile 21 Ocak Perşembe gününden itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır" diyen Bakan Koca, şunları kaydetti:

"85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar. Evlere aşı için giden ekibimizde hekim ve uzman sağlık personeli tam teçhizatlı olarak hazır bulunmaktadır. Aşı uygulama süresini artırsa da bu gruptaki vatandaşlarımız için en uygun şartlarda aşı yapılmasından yanayız." açıklamasında bulundu.

85 yaş üzeri vatandaşlarımız ile birlikte eczane çalışanlarının da aşılanma süreci başlamıştır.

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