18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı aşı tarihi belli oldu mu? Aşı sırası hangi yaşta? Sağlık Bakanı açıkladı...

18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı aşı tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik Bilim Kurulu toplantısı sonrasında canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca, aşı sıralamasının indiği yaş grubu hakkında müjdeyi verdi. İşte, 18 yaş altı aşı tarihi belli oldu mu? Aşı sırası hangi yaşta? Sağlık Bakanı açıkladı...

18 YAŞ ALTI NE ZAMAN AŞI OLACAK?

18 yaş üstündeki kişiler cuma günü randevu alabilecek. 18 yaş altı vatandaşlar için henüz açıklama gelmedi.